Barano, sprofondamento per la fogna Chiesa San Rocco e Via Roma off limits

Luigi Balestriere | Si sono rivelati più gravosi del previsto i lavori per lo sprofondamento della condotta fognaria nei pressi della Chiesa di San Rocco, a Barano. Nella mattinata sono state necessarie le contestuali chiusure di Via Roma e dello stesso luogo di culto per le operazioni di scavo.

Già dall’inverno scorso c’erano stati evidenti cedimenti del marciapiede della chiesa e del tratto iniziale della via in basoli di granito, ma solo oggi l’Ufficio Tecnico è corso ai ripari.

Dalle indiscrezioni emerge che una perdita d’acqua del condotto fognario, ostruito dai detriti, abbia provocato la depressione. Sul posto una ditta incaricata e un camion degli espurghi per l’intervento risolutivo, che si sta rilevando abbastanza complesso.

Intanto, sono in corso accertamenti per verificare i danni provati dalla perdita d’acqua che avrebbe potuto danneggiare il sagrato della chiesa o la sua struttura. Stesse verifiche sono in corso per il tratto interessato di Via Roma.