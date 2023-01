Armi e droga tra minorenni nella rete dei Carabinieri. Denunciato anche un furbetto dell’EVI

Hanno appena 15 anni i ragazzini armati, denunciati dai Carabinieri della compagnia di Ischia durante un servizio di controllo del territorio. Non avevano mai avuto problemi con la legge, entrambi studenti delle superiori.

Quando i militari hanno chiesto loro di mostrare il contenuto delle tasche sono saltati fuori un coltello con una lama di 15 centimetri e un altro di 2 cm più grande. Armi che avrebbero potuto ferire e uccidere ora sequestrate.

Qualche anno in più per un procidano, in giro per l’isola con un pugnale di 20 centimetri. La scusa è sempre la stessa: “Devo potermi difendere!”. Tutti dovranno rispondere di porto abusivo di armi.

Non solo armi tra le mani dei più giovani. A circolare anche droga. Segnalati alla Prefettura diversi assuntori di stupefacenti. Tra questi un 18enne, un 23enne e un 37enne, trovati in possesso di hashish e marijuana in piccole dosi pensate per un utilizzo “ricreativo”.

Nel bilancio anche una denuncia per furto aggravato. Nell’abitazione di un 27enne incensurato di Ischia, i carabinieri hanno rilevato un allaccio abusivo alla rete idrica. Durante il servizio sono state notificate decine di contravvenzioni al cds. Molte di queste hanno portato al sequestro di auto e moto. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.