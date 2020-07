Ampliamento del Rizzoli, il comunicato dell’Istituto Diocesano

L’istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Ischia rende noto di aver ricevuto dall’ASL Napoli 2 Nord richiesta di acquisto di porzione di terreni siti in Lacco Ameno alla via Fundera per l’ampliamento dell’Ospedale Anna Rizzoli.

Con l’adesione alla richiesta dell’ASL, l’Istituto,consapevole delle esigenze e delle aspirazioni della comunità dell’isola di Ischia, volte al miglioramento dell’assistenza sanitaria da offrire anche a quanti scelgono l’isola per le vacanze, ha avviato le trattative per la cessione dei fondi.