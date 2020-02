Allianz al fianco della Juventus fino al 2030

MILANO (ITALPRESS) – Allianz ha siglato con Juventus Football Club un accordo di partnership fino al 2030 per l’estensione dei “naming rights” per sette stagioni sportive (dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2030) dell’Allianz Stadium di Torino, oltre che per un accordo per 11 stagioni sportive per ulteriori diritti di sponsorizzazione relativi alla visibilità del brand Allianz sui training kit della prima squadra e alcuni diritti di sponsorizzazione del settore femminile del club bianconero.

“Con oggi la nostra partnership con la Juventus diventa ancora più solida, duratura e rilevante a livello nazionale e internazionale. Non solo abbiamo esteso l’accordo con questo club calcistico di prima grandezza sui naming rights per l’Allianz Stadium fino al 2030, ma abbiamo identificato numerose ulteriori soluzioni di sponsorizzazione che abbineranno il brand

Allianz alla prima squadra, così come abbiamo preso un impegno importante con il settore femminile della società” ha commentato Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz. In virtù dell’accordo, già da mercoledì 13 febbraio la Juventus scenderà in campo a San Siro in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan con la maglia di riscaldamento pre match con il logo Allianz sul fronte della maglia, logo che comparirà oltre che nei pre-partita anche quotidianamente in tutte le sessioni di allenamento della squadra. La partnership, che integra i precedenti accordi in essere dal 2017 prevede un ulteriore importante impegno al fianco del settore femminile della Juventus per 11 stagioni diventando da subito “back-jersey sponsor” della squadra femminile.

foto credits: Juventus

