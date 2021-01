Agglomerato di quarzo: dove trovarlo

Quando si è alla ricerca di materiali con cui arredare la propria casa, sono due i criteri principali che dettano la selezione: il budget a disposizione e la qualità.

Vogliamo avere la certezza di investire i nostri soldi in qualcosa che non solo sia bello da vedere e rispecchi lo stile che ci siamo sempre immaginati; vogliamo qualcosa che duri nel tempo, soprattutto quando si parla di rivestire delle superfici. Un mobile, infatti, può essere cambiato con più facilità, come il colore delle pareti o il divano del salotto. Ma vogliamo parlare di rifare la pavimentazione di una stanza o addirittura di tutta la casa? Anche in termini di praticità diventa più complesso ed è per questo che quando ci troviamo davanti alla scelta del rivestimento perfetto tendiamo a ricercare qualcosa che duri nel tempo e, perché no, che abbia anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Come fare però per scegliere il rivestimento adatto? Come essere certi della qualità del materiale? La risposta è molto semplice. Prima di tutto, è necessario rivolgersi a persone qualificate e a realtà certificate.

L’esperienza, la competenza e le certificazioni a disposizioni dell’azienda a cui ci si rivolge sono un biglietto da visita molto importante, in grado non soltanto di accreditare il tipo di materiale ma anche di dare una sicurezza in più in termini di investimento.

Se a maggior ragione si è alla ricerca di un materiale particolare e ricercato, come l’agglomerato di quarzo, la selezione delle realtà a cui fare riferimento diventa ancora più importante.

Santamargherita: agglomerati di quarzo SM Quartz

Santamargherita è un’azienda con sede in provincia di Verona che vanta più di 50 anni di esperienza. La passione è sempre la stessa mentre sono le tecnologie ad essere cambiate. Gli investimenti fatti nel corso degli anni, hanno permesso la realizzazione di agglomerati di quarzo raffinati nel rispetto dei più alti standard internazionali.

Creati partendo da sabbie di quarzo e resine altamente selezionate che subiscono un intenso processo di lavorazione, calibratura e lucidatura, gli agglomerati di quarzo Santamargherita sono ideali per rivestire superfici del bagno, della cucina e di ampi spazi.

Uno dei plus più importanti degli agglomerati di quarzo Santamargherita è la possibilità di scegliere tra numerose colorazioni, texture e finiture.

Resistente ai graffi, basso livello di assorbimento dell’acqua, considerevole resistenza agli agenti chimici e facile da pulire sono altri validi motivi per orientarsi su questo tipo di materiale per rivestire le superfici di una casa, in particolar modo se si tratta di un bagno a cui si vuole dare un tocco di eleganza e raffinatezza in più oltre ad avere la certezza di affidarsi ad un materiale durevole e di qualità.

Per quanto riguarda le certificazioni, gli Agglomerati Santamargherita sono in linea con GreenGuard Gold, il più rigoroso e completo standard mondiale per il controllo delle emissioni di composti organici volatili (VOCs) e quindi della qualità dell’aria che si respira negli ambienti chiusi. Inoltre, questi agglomerati, possono far certificazioni LEED per l’edilizia sostenibile.

Non resta quindi che dar vita alla casa dei propri sogni.