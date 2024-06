A Ischia la prima tappa del tour estivo Marlù con gli artisti di “Amici” il 30 giugno

Questa estate Marlù fa il pieno di desideri, musica e colore e si carica di tutti i tuoi sogni estivi. Il Dream Tour Marlù, il nuovo Tour estivo di Marlù sta per partire, ed è pronto a trasformare l’estate 2024 in un sogno ad occhi aperti. Tre tappe magiche in cui Marlù ha mescolato musica, danza e tante sorprese, per poterti lasciare a bocca aperta, come davanti ad una stella cadente la notte di San Lorenzo!

Ischia sarà la protagonista della prima tappa: il 30 giugno, dalle 17:00 alle 23:30. Sotto la direzione artistica di Andrea Prada, Piazza degli Eroi (per l’occasione completamente chiusa al traffico) si trasformerà in un coloratissimo villaggio in cui tutti i desideri si avverano, dove sarà possibile per tutti partecipare a giochi e piccoli eventi, vincere due esperienze speciali Marlù e assistere al live serale che vedrà protagoniste Sarah Toscano, Marisol Castellanos, Gaia De Martino, Emma Muscat e Isobel Kinnear. Non solo, il pomeriggio infatti, dalle 17:00 alle 19:00 circa, avrà luogo il contest di danza “Keep Dreaming con Marlù”, insieme alle ballerine professioniste Giulia Pauselli e Francesca Tocca. Sarà per l’occasione assegnata anche una borsa di studio per una ballerina ischitana.

Con questo tour estivo che farà il giro dell’Italia vacanziera, #Marlù prosegue l’esperienza, unica e itinerante, iniziata lo scorso anno, per regalare al suo pubblico momenti di condivisione e un’esperienza all’altezza della sua filosofia. “Dopo il grande successo del “Marlù Colour Tour 2023”, torniamo nelle piazze delle piu’ importanti città turistiche – esordisce così Marta Fabbri, Responsabile Governance Marlù – per l’estate 2024 abbiamo, infatti, ideato il “Marlù Dreamer Tour”: un nuovo tour dedicato al talento per sostenere con entusiasmo i sogni e le aspirazioni dei giovani artisti. Creeremo occasioni in cui si potranno vivere emozioni ed esperienze speciali, seguendo coerentemente la nostra filosofia: far sì che le persone tornino a sognare e ad emozionarsi.

Da tutto questo nasce la nostra idea di creare un nuovo tour dedicato ai sogni, alle ambizioni, alla voglia di mettersi in gioco pieno di sorprese, regali e incontri. La grande novità dell’estate sarà la possibilità – aperta a tutti i partecipanti – di diventare protagonisti, esibendosi sotto lo sguardo attento di autorevoli professionisti del settore.

Punto di forza del tour sarà poi la “Marlù Dreamers House”: una vera e propria area hospitality dedicata ai giovani. È bellissimo per me essere qua e inaugurare il Dream Tour di Marlù proprio in un’isola come Ischia. Il calore e il colore dell’isola, che ogni giorno regalano un sogno ai numerosi turisti che la visitano, facendo conoscere una parte d’Italia ricca di tradizione e storia, rispecchia a pieno il tema di questo nuovo viaggio Marlù lungo la penisola.”.

Saranno tre le tappe del tour che, partito il 30 giugno da Ischia, toccherà poi le piazze di San Vincenzo (Livorno) il 20 luglio e Senigallia il 10 agosto. La carovana Marlù si sposterà, nel corso di questa estate, di piazza in piazza, allestendo in ogni città un grande villaggio, sgargiante nei toni e spettacolare nelle scenografie, un’oasi rinfrescante fatta di desideri e fantasie colorate. All’interno del village Marlù, troverà spazio la Dreamers House, con un’area backstage personalizzata di volta in volta, photo opportunity e set, uno spazio Marlù con i designer dell’azienda e le più belle collezioni Marlù di gioielli, e un’area vip dove si svolgeranno incontri e interviste con gli artisti protagonisti di ciascuna tappa.