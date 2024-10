100 anni della Sagrada Familia di Mar Del Plata: il dono di Vicente Schiano

La splendida Sagrada Familia di Mar Del Plata festeggia in questi giorni i suoi “primi” 100 anni e, in segno di amicizia e devozione, Vicente Schiano, in nome di “Rosario Argentino” ha ben pensato di inviare un dono in nome di tutti gli ischitani che vivono proprio a Mar Del Plata,

“Oggi a Mar del Plata la Sagrada Familia compie 100 anni – scrive Vicente – ho pensato poter lasciare un pensierino con un dono in nome di tutti gli Ischitani realizzato in Buenos Aires per la Pittrice Argentina Monica Lujan Collet”.

L’opera, realizzata dall’artista a noi già nota per aver firmato il quadro della madonna che scioglie i nodi, sempre per “Rosario Argentino”, ritrae Don Orione in processione, con gli immigrati ischitani di quel epoca, sullo sfondo la Sagrada Familia e tutto L’istituto scolastico.

Un quadro carico di significato che lega ancora di più Ischia a Mar del Plata.