Positivi a Ischia, il conteggio sale a 29. Caso sensibile a Casamicciola

1 nuovo caso a Casamicciola.Ischia conta 29 positivi Contagiati in Italia oltre 82 mila. In Campania i positivi sono 2677

La curva dei contagi è entra nella fase di plateau. Questo è quanto si evince dal bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia del 2 aprile 2020.Questo sarebbe il terzo giorno consecutivo.

Ad Ischia. Sono 29 i casi confermati dei contagi registrati ufficialmente (tra guariti e deceduti) alle 22.30 di oggi, quando si attendevano le rielaborazioni dell’ultima ora. Il 29esimo caso riguarda un residente a Casamicciola Terme ricoverato al Rizzoli. Un caso ritenuto sensibile dal punto di vista sanitario e dei contatti sociali diretti ed indiretti.

“Nella tarda serata di oggi – scrive Giovan Battista Castagna – è giunta comunicazione di un caso di positività al Covid-19 riscontrato su una nostra concittadina. La signora si trova ricoverata presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, i suoi familiari erano già da giorni in isolamento. All’Asl Na 2 Nord abbiamo chiesto e sollecitato di ottenere il tampone per tutti i componenti del nucleo familiare oltre che di avviare le mappature del caso per ricostruire eventuali contatti, . Nella giornata di domani seguiranno tutti gli atti di competenza. Esprimo naturalmente i sentimenti di vicinanza e solidarietà alla nostra concittadina cui auguro – anche a nome dell’intera amministrazione comunale – una pronta guarigione. A voi tutti, ora più che mai, ribadisco il mio accorato invito: restate a casa“.

In Regione. 2.677 Positivi. È di 2.677 positivi il bilancio dell’emergenza coronavirus in Campania aggiornato alle 22.30 di mercoledi 2 aprile.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati.

Cotugno di Napoli:485 tamponi di cui 51 positivi; Ruggi di Salerno: i 282 tamponi di cui 28 positivi;Sant’Anna di Caserta: 179 tamponi di cui 2 positivi; ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: 202 tamponi di cui 33 positivi; Moscati di Avellino: 144 tamponi di cui 26 positivi; Universitaria Federico II: 25 tamponi di cui 1 positivo; Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 488 tamponi di cui 77 positivi; San Pio di Benevento: 28 tamponi di cui 3 positivi

Positivi di oggi: 221

Tamponi di oggi i: 1.833

Totale complessivo positivi Campania: 2.677

Totale complessivo tamponi Campania: 19.237

Coronavirus, bollettino Italia: 115.241 positivi, in calo nuovi casi. Ieri 760 morti (mercoledi 727) e 1.431 guariti

In Italia: 13.915 positivi (+760 rispetto a mercoledi) e 18.278 guariti.Questo il bollettino sulla situazione Covid19 in Italia 2 aprile 2020: sono 115.242 i contagiati, con oltre 83mila italiani tuttora positivi e quasi 14mila morti. L’Italia, dunque, rimane sul picco del contagio per il coronavirus e comincia a vedere il calo del numero delle vittime. Cresce il numero totale dei guariti, oggi 18.278, 1.431 in più di ieri. I dati sono stati presentati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli insieme assieme al commissario Arcuri.