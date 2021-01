Tombola online, tanto divertimento tra enigmi e cruciverba impossibili!

La pandemia e i DPCM hanno cambiato, radicalmente, ogni nostra abitudine. Ma ha anche aguzzato l’ingegno per trovare il modo di divertirsi e stare insieme sebbene a regolare distanza. Da qui le idee, seguitissime, di Michele Di Leva e del suo team di creativi che ci hanno fatto compagnia nei mesi passati e non solo. Per le festività natalizie appena concluse Michele ha creato una particolare tombola tutta svolta via Whatsapp.

“Durante le festività natalizie – ci ha raccontato – ho ricreato online una tombolata particolare, al posto del panaro alcune prove quiz e ad ogni risposta esatta un numero associato. Stiamo parlando della tombola quiz che per tre domeniche ha tenuto compagnia molti isolani e non perché con il sistema di gioco online si può partecipare anche da lontano. Tanti quiz con difficoltà e tema diversi. Enigmi matematici, costume e società ma anche i mitici anni 90. I premi tombola assegnati sono stati messi a disposizione da diversi isolani. Hanno contribuito Pasticceria Bar Luisa, Pizzeria Terra Mia, Panificio Montevergine, Ceramiche Kéramos d’Ischia, Gioielleria La Perla Nera, Panificio Antimo Ferrari, Primi Anni, Pizzeria Franceschino, Boutique Sirtaki, Panificio Ischia Pane, Supermercati MD.

Ognuno ha partecipato con la propria cartella cercando di beccare più numeri e vincere. Si è passati dal cartone Disney al calciatore fino ad arrivare alle super prove matematiche dove spesso si è caduti perdendo diversi numeri. Tanti fischi di orecchie ma è il bello del gioco. Ringrazio veramente chi ha partecipato ma soprattutto aver dato calore a questo periodo strano dove purtroppo è vietato potersi divertire dal vivo in attesa che tutto torni alla normalità.”

Ma le sorprese non finiscono qui perché Michele ha già pensato ad un nuovo appuntamento!

“Un modo di giocare che sto cercando di migliorare apportando nuove idee e per questo forte del momento di creatività ho ricreato una sorta di escape room visiva, diversa dal solito. Per chi non conoscesse le escape room basta documentarsi su internet ormai sono sparse in tutto il mondo. Tante stanze buie per uscire bisogna decifrare i codici. Nel mio gioco tante foto di stanze diverse con enigmi da risolvere. Ad ogni soluzione esatta si avrà a disposizione un malloppo di monete. Vince chi ne raccoglie di più portandosi a casa il buono pizzeria. Domenica 24 nuova sfida dalle 17 alle 20 in collegamento WhatsApp.”