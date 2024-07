Serrara, c’è la commissione per la manutenzione del verde

Procede spedito l’iter della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per 12 mesi a Serrara Fontana, indetta dal responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo in ossequio a quanto deliberato dalla Giunta. Un appalto che si propone l’obiettivo «di migliorare la fruibilità del territorio e la sua vocazione turistica ;di migliorare le condizioni dei giardini cimiteriali; di mantenere in perfetto stato tutte le aree adibite a verde pubblico». Il rup Gallo ha optato per la procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo espletata sulla piattaforma telematica Asmecomm di Asmel.

L’appalto consiste nel «servizio di manutenzione del verde pubblico, della manutenzione delle aiuole e degli alberi di medio e basso fusto, della pulizia delle strade e delle zanelle dagli infestanti, delle operazioni di diserbo periodico». Essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 23.59 del 27 giugno, il responsabile della Vigilanza ha provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice, tutta interna, «considerata la presenza in organico di adeguate professionalità/competenze esperte nel settore gare». La commissione è presieduta dal rup Vito Gallo e composta dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo e dalla dott.ssa Veronica Di Meglio, vice comandante della Polizia Locale, con funzione di segretario verbalizzante. In caso di commissione interna, come è noto, si risparmia in quanto non è riconosciuto alcun compenso economico.