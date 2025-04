“Sea Beyond Ideas Box” arriva a Ischia e Procida: una mediateca mobile per l’educazione all’oceano

Un progetto per l’Ocean Literacy approda tra le isole del Golfo

Un’innovazione itinerante per sensibilizzare e formare le giovani generazioni sul rispetto e la tutela del mare: è questo l’obiettivo del progetto “Sea Beyond Ideas Box”, che sbarca ufficialmente sulle isole di Ischia e Procida.

La presentazione ufficiale si terrà venerdì 11 aprile alle ore 12.00, presso la Sala Capuano nel Piazzale Marinai d’Italia, porto di Forio. L’evento vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e ambientali: Stanislao Verde, Sindaco del Comune di Forio; Antonio Magi, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia; e Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno.

Il progetto porta con sé una vera e propria mediateca mobile, pensata per promuovere l’Ocean Literacy, ovvero l’alfabetizzazione all’oceano, e far comprendere ai cittadini – soprattutto ai più giovani – l’importanza della protezione degli ecosistemi marini.

L’iniziativa è sostenuta da SEA BEYOND, un programma del Gruppo Prada realizzato in partnership con UNESCO-COI, e da Biblioteche Senza Frontiere Italia, che ha sviluppato il format Ideas Box per portare cultura, educazione e consapevolezza ambientale anche in contesti periferici o isolani.

Attraverso laboratori, materiali multimediali e attività partecipative, la Ideas Box sarà a disposizione delle comunità locali come strumento di educazione inclusiva, innovativa e accessibile, con l’obiettivo di coltivare una nuova generazione di cittadini più consapevoli, attivi e rispettosi del mare.

Dall’11 al 14 aprile sono previste attività laboratoriali per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni che vedranno la partecipazione di alcuni allievi/e delle classi dell’infanzia dell’IC Forio 1 e IC Forio 2, dell’IC Mennella di Lacco Ameno, dei “Piccoli Volontari Crescono” della Croce Rossa Isola d’Ischia e di alcuni ragazzi della comunità di Monterone.

Nel corso delle attività sarà utilizzata la SEA BEYOND Ideas Box, la mediateca mobile realizzata da Biblioteche Senza Frontiere, organizzazione no-profit che lavora per consentire l’accesso all’informazione, all’istruzione e alle risorse culturali a bambini e giovani cittadini in comunità vulnerabili, con il supporto di SEA BEYOND, il progetto del Gruppo Prada condotto dal 2019 in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (UNESCO-COI) con l’obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell’Oceano e la sua sostenibilità.

Il progetto, partito nel luglio scorso da FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, dove sono tuttora in corso attività laboratoriali, coinvolgerà bambini dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado fino ai giovani allievi delle scuole secondarie di secondo grado: ideata pro bono dal creatore francese Philippe Starck per Bibliothèque Sans Frontière, l’Ideas Box è configurabile in 20 minuti, è composta da 4 moduli e, una volta dispiegata, crea uno spazio culturale di oltre 100 metri quadrati, offrendo un’esperienza di apprendimento completa sul tema dell’Oceano. È dotata di 15 tra tablet ed e-reader, 10 pc, 250 libri, giochi da tavola, videogames, visori, cuffie, consolle, un modulo audiovisivo e centinaia di materiali formativi pensati per fare conoscere alle nuove generazioni il mare, il suo stato di salute e l’importanza del prendersene cura.