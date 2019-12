Scendendo dalla passerella… | 4WD

A proposito della nostra crociera MSC ai Caraibi che finisce oggi, vorrei soffermarmi su alcune valutazioni relative a questo segmento del mondo turistico, che già qualche giorno fa ho richiamato sotto il profilo induttivo in un 4WARD a proposito dell’economia di Roatan, isola dell’Honduras grande più o meno quanto Ischia e con quasi il doppio degli abitanti.

Sul piano personale, ero già arrivato da tempo alla conclusione che la crociera non rappresenti il mio modello di vacanza ideale: le navi moderne sono diventate vere e proprie città da oltre seimila abitanti, se si considerano ospiti e personale tutti insieme. Ovviamente il crocierista è preparato a tutto ciò, così come alla “toccata e fuga” in ciascuna località toccata dall’itinerario, ma è altrettanto vero che molti dei posti visitati non sarebbero stati, con tutta probabilità, oggetto di un viaggio mirato, specie in virtù della considerevole distanza e dei costi per raggiungerli. Ergo, mettere un’ulteriore, piacevole e meritata bandierina al proprio planisfero è senza dubbio uno dei positivi rovesci della medaglia.

Tecnicamente parlando, credo che la macchina organizzativa delle crociere sia assolutamente perfetta e non solo nei mille modi di spillare al viaggiatore la maggior quantità di soldi possibile! Per carità, quest’ultimo aspetto è tutt’altro che trascurabile, tenuto conto che sui principali introiti storici di ciascun itinerario (escursioni, foto e casinò) oggi prendono piede le novità dei pacchetti bevande al posto dell’all inclusive di un tempo (indispensabili per evitare somme extra da capogiro) e della connessione internet a bordo, dai costi stellari “giustificati” dall’oneroso collegamento satellitare. Ma sfido chiunque, dall’imbarco allo sbarco, a porre in discussione il modo pressoché perfetto di eseguire una miriade di procedure così continue e complesse da adottare 24/7 e per un tale mare di gente. Un modello da imitare, quello MSC, specialmente perché made in Campania!