Mazzata da 50 mila euro per l’ASL sul caso “Villa Orizzonte”

Ida Trofa | Mazzata Villa Orizzonte per l’Asl Na2 Nord! Arriva la liquidazione della sentenza del tribunale di Napoli sezione distaccata di numero 96 del 2019 con il pagamento della forza capitale interessi e le spese legali di poco superiori ai 50.000 €.

Gli affari legali dell’ASL Amalia Carrara ed è responsabile dell’istruttoria Francesco Sabino hanno dato seguito al pagamento. Come è noto ai lettori de Il Dispari, il 21 luglio del 2016 veniva notificato all’Asl l’istanza della società Villa Orizzonte S.a.S. nella persona del legale rappresentante l’architetto Carla Mattera mirante al riconoscimento ed al successivo risarcimento dei danni residuati a seguito del rilascio da parte dell’azienda sanitaria dell’immobile tolto in locazione in quel di Barano.

L’Asl resistendo al giudizio vedeva accogliersi solo parzialmente le sue ragioni e a contrastare l’onda d’urto delle richieste risarcitorie. Infatti il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza numero 96 del 2019 accoglieva parzialmente il ricorso è condannata all’Asl al risarcimento del danno quantificato in 48.509,2 €, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento degli oneri liquidate in euro 3700 per competenze, rimborso delle spese legali e con attribuzione al procuratore costituito, l’avvocato Mario Carcaterra.

In tal modo 48.509,02 € vengono liquidate in favore della Villa Orizzonte S.a.S. Mentre 892,20 € vanno a titolo di spesa anticipata in corso di causa dalla S.a.S stessa ed ancora euro 4.970 vanno in favore dell’avvocato Mario Carcaterra.