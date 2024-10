Lacco, okay al progetto di riqualificazione per il “Patalano”

L’Amministrazione comunale di Lacco Ameno ha dato il via libera all’intervento di riqualificazione del campo di calcio “Patalano” in via Pannella, che prevede interventi alla tribuna, allo spogliatoio e alla biglietteria. Un progetto parzialmente finanziato con risorse della Città Metropolitana nell’ambito del Piano Strategico.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Utc era stato approvato dalla Giunta nel lontano 2019 e presentava un importo di 480.499,89 euro. E per tale somma è stato assegnato il contributo. Ma già il progetto definitivo approvato nel 2022 eccedeva tale somma, comportando un costo di 556.745,17 euro e richiedendo dunque un cofinanziamento con fondi del bilancio comunale.

Dopo tutti i necessari pareri favorevoli di Commissione Locale per il Paesaggio, Asl, Soprintendenza e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, si è dato il via alla progettazione esecutiva, redatta dall’ing. Luigi Monti, peraltro integrato come richiesto dal rup arch. Vincenzo D’Andrea. L’importo è ancora cresciuto, arrivando a 816.049,85 euro. La somma eccedente i 480.499,89 finanziati, ovvero 335.549,96 euro, sarà dunque a carico del Comune. Anche per il costo dei lavori, 645.845 saranno imputati al finanziamento e i restanti 261.387 coperti con fondi comunali.

Su proposta del responsabile del III Settore Lavori Pubblici, la Giunta ha ora approvato il progetto esecutivo destinato a riqualificare finalmente il campo di calcio.