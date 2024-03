In primavera Ischia si scopre a piedi: al via la nona edizione di Andar per Sentieri

Andar per sentieri: ufficiali le date che confermano la nona edizione della manifestazione dedicata all’escursionismo: dal 23 aprile al 1 maggio ben 10 escursioni per scoprire l’anima green dell’isola a piedi.

Dopo un anno di fermo a causa dell’impraticabilita’ di alcuni sentieri, confermata quest’anno la nona edizione della manifestazione dedicata all’escursionismo promossa dalla Pro Loco Panza d’Ischia.

Andar per Sentieri torna in una veste rinnovata con tante novità dal 25 aprile al 1 maggio 2024 con 10 itinerari per scoprire e vivere l’isola a piedi grazie ai tanti percorsi naturalistici in cui la natura si coniuga con l’enogastronomia.

Torna l’attesa manifestazione “green” che punta alla scoperta dell’identità di un’isola che verde lo è stata da sempre.



Guide ambientali escursionistiche racconteranno con passione, attraverso viottoli e sentieri, l’anima più autentica di un’isola che ha accolto ed incantato poeti, scrittori, attori e personaggi famosi provenienti da tutto il mondo. Nel ricco e vasto programma degli itinerari che includono desgustazioni di piatti tipici in cantina, saranno coinvolti tutti i sei comuni che si caratterizzano per la loro unicità racchiusa in tradizioni che si perdono nella notte dei tempi. Tantissime le novità in programma che andranno ad integrare i percorsi già noti che hanno incantato, nelle precedenti edizioni i tantissimi partecipanti (gli itinerari sono consultabili sul sito www.prolocopanzaischia.it , per info e prenotazioni 081908436).

Tra boschi di Acacie, vulcani semidormienti e pascoli si arriverà alle tipiche case di pietra, cantine con le ventarole (gallerie scavate nella roccia che rappresentano antichi sistemi di aerazione naturale) fino ad arrivare all’eremo di S. Nicola oggi divenuto prezioso museo sulla vetta più alta dell’isola, il monte Epomeo, che il drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, dovette rinunciare a raggiungere dopo aver sorseggiato dell’ottimo vino paesano.

Tra le novità novità più attese di quest’anno troviamo il sentiero del bosco di Zaro con visita a La Colombaia (la residenza che fu di Luchino Visconti) e il sentiero del faro di Punta Imperatore, oggi esclusivo Resort di lusso, che farà vivere agli escursionisti un’esperienza indimenticabile con degustazione al tramonto, sulle tracce della prima farista donna e ultima guardiana del faro, Lucia.

“Siamo davvero contenti di riprendere, dopo un anno di fermo per via dell’impraticabilità di alcuni sentieri che oggi sono stati messi in sicurezza, questa manifestazione che sintetizza al meglio l’identità dell’isola d’Ischia – dichiara il presidente della Pro Loco Panza Giuseppe Di Massa – Il nostro obiettivo è’ quello di puntare ad una crescita del turismo ambientale e sostenibile che va incoraggiato con una maggiore tutela e salvaguardia dell’ambiente e della sentieristica”.