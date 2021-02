Il Pianura spiega la sua posizione

- Advertisement -

In una nota apparsa sui propri canali social nella serata di lunedì, il Pianura ha reso noto di essere favorevole alla ripartenza del campionato, ma non alle condizioni che la LND ha prospettato dopo l’ultimo il consiglio direttivo.

«La Società del Pianura Calcio 1977 in virtù della decisione presa dagli organi preposti riunitisi a Roma sabato scorso, rimane favorevole nel riprendere con tutte le dovute precauzioni e protocolli che saranno emanati – scrive il club presieduto da Di Costanzo –. Pur consapevoli che oramai la stagione e gli obiettivi prefissati ad inizio di essa, rimangono compromessi, auspichiamo che l’evolversi da questa decisione sia veramente un piccolo passo per ritornare al calcio giocato. Un calcio giocato che sia fatto in sicurezza e, qui ben vengano i supporti ipotizzati (fondi per sanificazioni e tamponi) ma non siamo d’accordo con il blocco delle retrocessioni e mantenimento della categoria per tutte quelle società che decideranno di non riprendere. In questo momento, crediamo che tutte le società debbano avere a cuore, come lo abbiamo noi, solo la passione per il calcio giocato e non quella di guardare a conti o a sponsorizzazioni perdute e, caso mai recuperarle alla prossima stagione, mantenendo la categoria senza scendere in campo. Siamo propensi a nuovi format in questo senso, perché riteniamo ci sia giusta competitività e alla fine vera ricompensa, verso chi sceglierà di scendere nel rettangolo verde. Ci auguriamo inoltre che vi sia anche una ripresa della categoria Promozione – prosegue il Pianura – di cui noi proveniamo e, di tutto il calcio cosiddetto “minore”. Saremo solidali e resteremo a loro fianco in tutte le sedi opportune. Si auspica anche la ripresa del settore giovanile, fucina indispensabile per le future stagioni calcistiche. Forza Pianura».