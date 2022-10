Il commento. Gianni Di Meglio: “L’Ischia ha una grande opportunità”

Gianni Di Meglio non ha bisogno di presentazioni e l’eco della sua carriera lo precede. Con difensore ex Ischia, Catanzaro, Messina, Grosseto, Juve Stabia proviamo ad analizzare il momento dell’Ischia, del Forio e del Barano. Pubblichiamo on line, l’intervista che abbiamo pubblicato sulla nostra edizione cartacea prima della sconfitta dell’Ischia a Massa Lubrense e prima della vittoria del Real Forio contro il Sant’Antonio Abate.

Gianni, questa Ischia di Enrico Buonocore l’hai vista? Ti convince?

Sì, è una squadra molto forte. Enrico e Pino hanno preso giocatori nei reparti che mancavano dalla terraferma, giocatori forti e, secondo me, quest’anno ha tutte le possibilità di fare il salto di categoria.

In questi giorni si sta parlando, forse semplicemente perché quando si vince si cercano le scuse possibili e immaginabili di una grande produzione di palle gol, però senza la freddezza sotto sotto porta. Il sintomo di qualcosa da tenere sotto osservazione o solo, invece, una sovra produzione di palle gol che fanno venire l’acquolina in bocca?

Nessun sintomo, è sicuramente la grande mole di azioni che hanno prodotto. Certo, da quello che hanno fatto la partita poteva essere chiusa prima e sarebbe stato meglio perché poi, quando non hanno chiuso la partita hanno dato la possibilità anche agli altri di poter pareggiare. Però, sicuramente con l’attacco che ha questa Ischia e che produce tantissime possibilità farà bene. È un gioco questo di Enrico che si sviluppa soprattutto nella metà campo avversaria. Ed è una cosa abbastanza buona in questa categoria”

Eppure, tre gol li ha fatti Florio. Il secondo gol, domenica, dopo una cavalcata di 60 metri dalla difesa

Ecco, appunto, questo ti fa capire che comunque è una squadra che attacca con tutti gli elementi e poi Filippo, comunque è un giocatore che ha tanta corsa e quindi ha meritato di arrivare in porta. Però, la cosa buona è che le occasioni se le creano sia le mezzali sia gli attaccanti sia i difensori centrali e questo significa che la squadra è propensa a giocare un buon calcio offensivo. L’unica cosa”

Cosa?

L’unica cosa che ho visto, da difensore, è che devono stare molto attenti a queste palle da fermo. In queste prime partite ha rischiato un po’ troppo sui calci da fermo.

Buonocore lo ha ammesso anche in conferenza stampa. Dice che devono difendere meglio

Sì, è sicuramente una questione di concentrazione. Poi, si sa, le vittorie aiutano a trovare anche concentrazione e si ha più coraggio. Però ti ho detto, al di là delle occasioni sui calci piazzati e de loro rischio, rispetto a tutte le altre, questa Ischia costruisce molto di più. E poi c’è un giocatore che secondo me in questa categoria che fa la differenza.

Chi

Simonetti fa la differenza.

Non so se hai guardato un po’ il Forio. Mi sembra che ci sia qualche problema di ingranaggio

Si, Billone sta avendo un po’ di difficoltà in queste prime partite, anche se qualche partita è stata, secondo me, derubata perché ci sono degli episodi non tanto felici a favore del Real Forio che, però, è una squadra che sa che deve lottare per salvarsi. Ha un allenatore molto esperto e penso che avrà già capito dov’è che manca qualche giocatore per potersi rinforzare.

E di questo Barano molto giovane ed esuberante?

Il Barano si è molto giovane ma è un Barano che costruisce molto, ha un attacco molto forte e giocatori esperti sia in fase difensiva che a centrocampo. Secondo me sta facendo molto bene e si può togliere delle belle soddisfazioni?

E poi c’è questa tua nuova avventura. Piccoli Di Meglio crescono?

Guarda, penso che sia la cosa più bella del calcio. Non hai pressioni, non hai niente in mente, solo il divertimento. E poi li vedi, sono ragazzini che vengono con gioia per divertirsi e giocare