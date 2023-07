Franky Pipolo da “aquilotto” a “lupo”

Barano, fiore all’occhiello dell’isola d’Ischia per la crescita dei giovani atleti. Un lavoro certosino, curato nei dettagli e accurato da parte dell’intero staff. E i risultati arrivano, così come le gratificazioni per i ragazzi e per gli istruttori. In silenzio, umiltà e dedizione, la società del presidente Massimo Buono mette in vetrina un altro giovanissimo dalle grandi potenzialità.

Da aquilotto a lupo, è il passo compiuto da Franky Pipolo che, dopo l’ottima stagione con l’Under 15 dei mister Fondicelli e Pistola, fa un salto in avanti. Nelle scorse ore, in presenza del responsabile della cantera irpina Giuliano Capobianco, il calciatore ha firmato per l’Avellino Calcio. Grande soddisfazione per la società bianconera che si dimostra, ancora una volta, riferimento importante sul territorio isolano per la crescita dei ragazzi.

Il lavoro portato avanti dalla società e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Franky si aggiunge alla lista dei ragazzi passati ai professionisti: “Sono molto contento, ovviamente dovrò dimostrare sul campo di essere all’altezza delle aspettative che l’Avellino ha riposto in me. Ringrazio Massimo Buono che mi ha sempre sostenuto e ha creduto in me, come mister Fondicelli che ha cercato di farmi migliorare sempre. Adesso tocca a me”.

