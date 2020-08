Forio. Schiuma in mare a Citara

Tra le foto blu cobalto e verde smeraldo del mare che circonda la nostra isola, arrivano, anche, quelle le cui tonalità sono tutt’altro che “felici”.

Oggi vi mostriamo cosa accade ogni giorno, da poco più di un mese, tra le ore 12.00 e le ore 13.00 a Citara:schiuma di ignota provenienza giunge vino alla battigia recando non pochi fastidi ai bagnanti.

“Non sappiamo a chi doverci rivolgere per questo problema che si ripete ogni giorno” ci ha scritto un gruppo di frequentatori della spiaggia, tra i quali figura anche il comandante Luigi De Angelis. Ed è proprio il nostro Comandante che aggiunge: “Bisognerebbe che le autorità competenti indagassero per scoprire da dove arriva la schiuma sempre alla stessa ora e “incarcerare” i colpevoli così come farebbero per un comandante di una nave se facesse una cosa simile.”

I fruitori della spiaggia sono davvero stanchi di quanto accade e ci hanno detto di essere pronti anche a firmare una formale denuncia per cercare di risolvere il problema che crea disagio non solo alle persone, ma anche e soprattutto all’ambiente.

“Ischia è un’isola meravigliosa – conclude il Comandante De Angelis – un’isola che non ha nulla da invidiare ad altre località, tranne che per un po’ di educazione civica e rispetto per il prossimo che spero sempre più persone di impegneranno a mettere in pratica.”