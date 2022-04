Emiddio Calise “benedice” il nuovo Bistrot Pizzeria di Calise

Venerdì pomeriggio il bar Calise ha aperto i battenti del Bistrot Pizzeria, la nuova proposta dello storico e prestigioso bar a piazza degli Eroi, fronte strada. Dopo un inverno di articolati lavori di ristrutturazione, da questo weekend sarà possibile gustare, oltre ai tradizionali prodotti di pasticceria e gelateria del Calise, anche street food e pizze di ottimo livello in una cornice nuovissima e dal design fresco e moderno.

Ieri mattina i nuovi patron del Calise, Mimmo Raccioppoli e Rino Vecchione, hanno accompagnato in visita al Bistrot il cavaliere Emiddio Calise, per mostrargli la nuova realtà dell’azienda che ha fondato e condotto con successo per tanti anni. E don Emiddio ha approvato il Bistrot Pizzeria, dove si è intrattenuto con i dipendenti ed i clienti sino ad ora di pranzo: “Emiddio Calise resta il nostro faro – dice Mimmo Raccioppoli – non possiamo prescindere dai suoi consigli e dalla sua esperienza per portare avanti una attività che è assolutamente figlia del suo genio e del suo impegno”.

“Io e Rino Vecchione – continua – siamo stati felici ed onorati che abbia approvato la nuova proposta di Calise e posso dire che non ci fermeremo qui; a pizza degli Eroi stiamo lavorando per una grande e prestigiosa novità così come porteremo avanti il rinnovamento e lo sviluppo dei bar di Ischia Porto e Casamicciola; questa isola ha enormi potenzialità ma bisogna investire in qualità e servizi ed è proprio quello che il nostro gruppo intende fare”