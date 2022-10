Concorso a Barano, iniziate le prime prove. Un po’ di toto nomi

Sono iniziate le prove concorso baranese per l’assunzione dei famosi cinque vigili urbani. Un concorso datato e che, finalmente, è arrivato alle sue fasi finali. Sotto lo sguardo attento e serio della Segretaria Loffredo, sono pochi i candidati che hanno risposto all’appello di oggi pomeriggio. Entro le 20, si avranno i risultati della fase odierna che si svolge in due turni.

Il toto nomi

Finalmente! E’ questa l’espressione che ha avuto quel papà quando ha letto che si erano fissate le date per le prova selettiva e non solo del concorso. Il suo pellegrinaggio ai piedi del santuario del Cannavale dura da mesi, ma che dico mesi, da anni. Questo papà, per amore del figlio si è anche candidato con Dionigi ma il popolo di Barano è stato saggio e lo ha bocciato. Ora, però, passa all’incasso dopo l’altro incarico, quello della cattedrale nel deserto sulla strada del Rotaro. La prima posizione dovrebbe essere sua. Se non bravura ma per sfinimento. Si racconta che Dionigi non sappia più cosa dirgli per farlo stare “cuieto”.

Dopo anni di tozzabancone, una caramella gliela deve pure dare. Peccato che la caramella la pagano i cittadini di Barano e la pagheranno a vita. Sono cinque le posizioni calde anche se, come vi diciamo da tempo, conta anche la graduatoria. E Dionigi ne sa qualcosa. Poi ci dovrebbe essere Barano e poi un praticante penalista che si diletta a postare foto dalle aule dei tribunali rendendo a tratti ridicola l’azione e il ruolo del difensore penale. Questo è il podio e i candidati più a fuoco, però, relax, signori. E’ sempre al dinastia baranica. Ve lo diciamo ancora una volta, auguri e buona prova a tutti…