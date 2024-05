Eccellenza. Real Forio. Sanchez: “Annata particolare, ma salvezza meritata. Dispiace per gli amici di Pomigliano”

Il Real Forio si impone sul Pomigliano nella sfida playout e conquista la salvezza, mantenendo un posto in Eccellenza. Mister Sanchez apre così la sua analisi: “Ero consapevole di vedere una prestazione importante da parte dei miei ragazzi. Per alcuni tratti abbiamo dominato, poi paradossalmente abbiamo rischiato di perderla alla fine dopo un secondo tempo in cui la squadra ha costruito cinque occasioni da gol. Questo è il calcio. È andata bene. La vita è una ruota: ti toglie e ti dà. Sono contentissimo per la società, per il presidente, per i dirigenti, per la città e per la squadra che si è impegnata tantissimo. È stata una bella giornata”. Sulla gara disputata dal gruppo: “Era l’unico modo per arrivare all’obiettivo perché abbiamo affrontato una squadra che non ha mollato fino all’ultimo. Con le due espulsioni è cambiata radicalmente la partita, però il Pomigliano non ha mollato. Eravamo 2-0, la rimonta poteva abbattere chiunque. Hanno trovato un grande gol con Siciliano, poi hanno pareggiato ancora su una palla inattiva per una nostra disattenzione. È stata una gara giocata da entrambe, ma sono contentissimo. Era importante raccogliere la salvezza, l’obiettivo minimo per il club. È stata una giornata splendida, la dedica è per tutte le mamme e per mia moglie che stava con il pensiero di questa partita”.

Sulla stagione del Real Forio: “È stata un’annata particolare, lo abbiamo detto tantissime volte. Ora guardiamo all’obiettivo raggiunto, dovevamo salvarci e lo abbiamo fatto. Dispiace per gli amici di Pomigliano, ho tanti rapporti costruiti nel tempo. Il calcio però è questo: c’è uno che vince e uno che perde, uno che sorride e l’altro che piange. Il Pomigliano festeggerà di nuovo, ha una società importante ed è rappresentato da persone splendide, partendo dal mio amico Guglielmo Tudisco, dai dirigenti e dal presidente. Mi auguro che il Pomigliano ritorni ai fasti di un tempo. Sono contento intanto di quello che ha conquistato il Forio. Sono arrivato tre mesi fa e abbiamo ottenuto la salvezza, volevo farlo prima ma va bene così”. Il.d.g. antonio milanese: “alla fine ci siamo riusciti”

Il direttore generale Antonio Milanese commenta: “Alla fine ci siamo riusciti, è stata dura. Semplicemente voglio fare un ringraziamento ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto dal primo giorno fino alla gara del playout. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con noi, è stata una stagione intensa e voglio dire grazie a tutti. Coinvolgendo tutto l’ambiente, si possono raggiungere risultati importanti”.