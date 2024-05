Sironi: «Non dimenticatevi del Telese, ancora costretto ai doppi turni!» L’ennesimo appello del dirigente scolastico sulla carenza di aule

La nota all’Ufficio scolastico regionale, all’assessore Fortini, alla Città Metropolitana e ai sindaci isolani: «Sembra assurdo che mentre si decantano le straordinarie performance legate al Pnrr non si riesca, su un territorio ricco come quello isolano, a trovare il modo di reperire le aule necessarie». Una eccellenza dell’isola che non merita un simile trattamento. Un altro anno scolastico sta ormai per terminare, ma l’Istituto “Telese” di Ischia deve ancora continuare a fare i conti con la ultraventennale carenza di aule che offende sia la platea scolastica che gli operatori impegnati a formare i nostri giovani. Il dirigente prof. Mario Sironi ha deciso allora di rivolgere l’ennesimo appello a tutte le istituzioni preposte, che finora su questa problematica hanno “dormito”, a parte qualche promessa di facciata.

Sironi ha così scritto al direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; all’assessore regionale a Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili Lucia Fortini; al commissario per l’emergenza Ischia Giovanni Legnini; al sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi; al dirigente della Direzione Amministrativa Scuole Giuseppe De Angelis, alla Direzione Tecnica Scuole primo dirigente Marianna Pedalino, al Dipartimento interventi edilizia scolastica della Città Metropolitana e ai sei sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia. Significativa l’intestazione della nota, a rilevare il “peso” di questa realtà scolastica: «Istituto Professionale di Stato “V. Telese” Ischia Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Servizi – Grafico. Pubblicitario Centro di Istruzione degli Adulti». E ancor più significativo l’oggetto: «La malinconia dell’ennesima richiesta di aule a.s. 2023-24».

In primis il dirigente scolastico del “Telese” riporta la situazione attuale, con tutte le sue criticità: «Ancora doppi turni!!! Sta volgendo al termine l’anno scolastico 2023-24 e gli organi collegiali dell’Istituto Professionale di Stato Vincenzo Telese sono chiamati a programmare le attività per l’anno scolastico successivo. Tutte le componenti della comunità scolastica si confrontano ancora una volta con le decisioni da prendere per sopperire alla più che ventennale carenza di aule. Non riusciamo a nascondere il profondo sentimento di scoraggiamento che ci prende. Mentre, pare, si costruiscono nuove scuole, mentre si procede ad acquisizioni di altri spazi per altre scuole, sulla carenza delle aule da reperire per l’istituto Telese è stato steso un velo, non si sa quanto pietoso, di silenzio».

CARENZA ULTRAVENTENNALE

Le risorse del Pnrr, che dovrebbero migliorare l’offerta formativa, si scontrano con la carenza di spazi: «Viene il dubbio che, forse, siamo troppo bravi a sopperire le carenze con un’organizzazione complessa e difficile oppure che, orribile dictu, in fondo un Istituto Professionale è meno importante di altre ordini di scuola. L’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Telese” rappresenta, nel panorama scolastico delle Isole di Ischia e Procida, una consolidata realtà di istruzione e formazione per tanti giovani isolani. Questo istituto forma, negli anni, ragazzi e ragazze che si avviano ad importanti riconoscimenti. Tuttavia questo istituto è costretto a lottare contro l’assenza delle aule e degli spazi adeguati dovendo affrontare orari e rotazioni e doppi turni che penalizzano i nostri straordinari studenti e studentesse. Tale situazione dura da oltre venti anni senza che si sia presa nessuna decisione sul come risolvere il problema. Sembra assurdo che mentre si decantano le straordinarie performance legate al Pnrr non si riesca, su un territorio ricco come quello isolano, a trovare il modo di reperire le aule necessarie. Attualmente sono disponibili nell’edificio di via Fondobosso n. 25 aule a fronte di un fabbisogno di n. 39 aule. Questo Istituto ha da sempre adottato modelli di organizzazione oraria e degli spazi che hanno comunque consentito il raggiungimento di ottimi risultati adottando rotazione e doppi turni con uscita alle ore 18,40».

PROGETTI DIFFICILI DA ATTUARE

Appare assurdo andare avanti così “all’infinito”: «Ma questa situazione che dura da oltre vent’anni non può durare all’infinito senza prevedere una soluzione. Questa scuola ha ricevuto notevoli finanziamenti Pnrr per i nuovi ambienti educativi innovativi e per i laboratori professionali la cui implementazione risulta problematica proprio per la carenza di spazi ed aule. Inoltre questo istituto è titolare di ben due progetti Pnrr per la riduzione dei divari territoriali e della lotta alla dispersione scolastica e non possiamo non rilevare che i doppi turni favoriscono ed aggravano il fenomeno di abbandono e dispersione oltre che rendere difficoltosa l’attuazione dell’attività didattica e progettuale».

Di qui questo ulteriore appello a trovare una soluzione che sicuramente può essere individuata, bastano un po’ di impegno e buona volontà: «Riteniamo giusto porre, ancora una volta e facendo seguito a tutte le precedenti missive, all’attenzione di tutti, la necessità di provvedere ad individuare nuovi ed idonei spazi per garantire la crescita professionale e sociale di tanti giovani delle isole d’Ischia e Procida. La necessità di un raccordo con la vocazione turistica del territorio e della costruzione della Rete dell’Istruzione Professionale come volano per lo sviluppo economico e sociale come previsto dalla programmazione territoriale, necessita di un ragionamento complessivo sul fabbisogno edilizio scolastico, che tenga conto dell’andamento demografico e delle iscrizioni e che possa consentire lo sviluppo di una Offerta formativa razionale e di qualità per le isole di Ischia e Procida».

Il silenzio

I numeri

