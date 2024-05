Ischia, supporto legale per i progetti finanziati dal Pnrr. Il Comune affida l’inevitabile incarico esterno

Per i lavori al plesso “Montemurri” alla Scuola dell’Infanzia “Villa Durante” e allo stadio “Mazzella” Enzo Ferrandino si affida all’avv. Angela Grifo. Il Comune d’Ischia è impegnato nella realizzazione di tre diversi progetti finanziati con le risorse del Pnrr, che riguardano la ristrutturazione del plesso scolastico “Agata Zabatta Montemurri”, l’ampliamento e rifunzionalizzazione della Scuola dell’infanzia –Villa Durante” e la riqualificazione dello stadio “Enzo Mazzella”. Tutti interventi già ammessi a finanziamento, ad iniziare da quello che riguarda il “Montemurri”.

Per “Villa Durante” è stata sfruttata l’opportunità offerta dal avviso pubblico relativo al “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. In considerazione che «l’Amministrazione comunale ha già da tempo avviato interventi di recupero e ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione edilizia degli edifici ad uso scolastico siti nel Comune di Ischia, volti a migliorarne la qualità urbana ed architettonica, nonché interventi di messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici esistenti, di restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione funzionale ed estetica, di adeguamento e miglioramento sismico». Per lo stadio “Mazzella”, le risorse di cui beneficia il Comune sono quelle della Missione “Inclusione e Coesione” relativamente al “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”. Per i tre interventi sono stati approvati dalla Giunta i progetti esecutivi e per quanto riguarda la riqualificazione dell’impianto sportivo, i lavori sono stati già appaltati all’impresa “Italgreen” con sede nella provincia di Bergamo, che aveva offerto un ribasso del 4,40%, per l’importo complessivo di 885.185,83 euro oltre Iva.

Ma come è ormai prassi per la realizzazione di lavori di una certa consistenza oggetto di finanziamenti, e in particolare del Pnrr, il Comune ha dovuto provvedere a munirsi di un supporto giuridico-legale per “mettersi al riparo” da eventuali problemi e assicurarsi il regolare iter delle procedure. Una necessità evidenziata dai rispettivi rup arch. Consiglia Baldino, arch. Carmine Prevenzano e ing. Francesco Fermo. Ovviamente non è stato possibile reperire la disponibilità di dipendenti in organico e dunque si è fatto ricorso all’affidamento a professionista esterno in possesso di competenze specifiche. I rup hanno proceduto con la trattativa diretta sulla piattaforma “TuttoGare” del Comune, individuando un unico professionista per i tre incarichi di supporto, l’avv. Angela Grifo con studio a Ischia. A conclusione della trattativa, la responsabile dei lavori pubblici arch. Consiglia Baldino ha formalizzato l’affidamento impegnando la relativa spesa: 6.544,34 euro per il “Montemurri”, 4.540,84 per “Villa Durante” e 8.546,59 per lo stadio “Mazzella”.