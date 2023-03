Calcio a 5, serie C2. Fenix in casa della capolista Quarto

Inizia la salita per la Fenix chiamata a reagire dopo la sconfitta imprevedibile e soprattutto dannosa subita in casa sabato scorso contro il Friends Arzano. Alle 15:00 i ragazzi di Gino Monaco saranno di scena a Monteruscello in casa della capolista Futsal Quarto (si gioca a porte chiuse per inagibilità delle tribune dell’impianto) per quella che sarà la prima di cinque partite contro le prime cinque della classifica. La settimana scorsa la squadra di mister Breglia è stata fermata dal Torre del Greco sul 3-3 con tanto di agguato subito dai giocatori del Quarto e dallo stesso allenatore mentre si rientrava negli spogliatoi. Sette giornate di squalifica del campo per i padroni di casa, qualche giornata di squalifica a un paio di giocatori e 500 euro di multa alla società, questa la sanzione sportiva al Torre (per ora) ma non si escludono risvolti anche sulla giustizia ordinaria.

Ritornando alla gara tra Quarto e Fenix, gli isolani come la scorsa settimana sono in emergenza: Nica è disponibile ma ha preso parte solo alla rifinitura dopo l’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fermo per due settimane; Cantieri è tra i convocati ma con la schiena bloccata rischia di non poter essere della partita e anche Lucido ha avuto un problema alla caviglia e dovrà stringere i denti. Già per la scorsa partita anche i virus intestinali hanno creato problemi a più di qualche giocatore. Sarà dunque una sfida difficilissima perché il Quarto vuole fare punti per conquistare il prima possibile la promozione in serie C1.

Al momento è a quota 41 punti, ovvero a 11 lunghezze sull’Agerola che è secondo e a 12 su Fenix, Torre del Greco e Chiaiano (29 punti in classifica per le tre squadre, subito dopo la Barrese con 28). Insomma, la Fenix deve fare punti se vuole centrare il secondo posto in attesa degli scontri diretti con le concorrenti (ma non è in forma), mentre il Quarto vuole vincere per chiudere definitivamente i conti e in casa non ha mai perso. Nulla è impossibile e soprattutto in questo campionato, soprattutto nel girone B, i colpi di scena sono stati già parecchi.