Barriere architettoniche: consiglio comunale serenissimo per Giacomo Pascale

Ida Trofa | Va sul velluto il consiglio comunale convocato a Lacco Ameno nel post voto politico. La maggioranza Pascale fa tutto da sola. La minoranza di Domenico De Siano entra in aula solo sul P.E.B.A. L’o.d.g. originario era stato integrato, in prima e in seconda convocazione, proprio con quest’ultimo argomento riguardante l’adozione del Piano di eliminazione della barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Lacco Ameno. L’originaria convocazione prevedeva temi di carattere economico e finanziario legato al bilancio ed ai debiti fuori bilancio, oltre che il rinnovo della convenzione per la segreteria generale affidata al dott. Andrea Pettinato.

Il “Barone” Pascale festeggia, così, il Post voto alle politiche concedendosi una rapida seduta ed una rapida approvazione degli argomenti in discussione: conti pubblici e dediti fuori bilanci. Ben dieci, contando il P.E.B.A, i punti previsti all’ordine del giorno.Quasi tutti in tema di bilancio, armonizzazione dello stesso, debiti fuori bilancio ed infine la suddetta stipula della convenzione per la segreteria comunale. La minoranza consiliare non ha di fatto presenziato sulle questioni salienti concedendosi un ingresso finale che sa di disinteresse.

L’ordine del giorno prevedeva al primo punto la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 130 in data 12.09.2022 adottata ai sensi dell’art.42. comma 4 e dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. al secondo punto dell’odg la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del d.lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024. Il punto 3 è dedicato alla armonizzazione dei sistemi c degli schemi contabili dl cui al d.lgs. n. 118/2011. In ciò c’ò la presa d’atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato 2021 (comuni sotto i 5.000 abitanti) (art. 1, c. 831, legge dl bilancio 2019). A seguire secondo l’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Sentenza T.A.R. Campania-Napoli n. 1974/2010.

Ancora debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive: Sentenza Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia n. 101/2012 del 29.02.2012; Decreto ingiuntivo n. 140/2020 del 14.12.2020; 7. art. 194, comma I, lett. a) del D.lgs. 267/00; Sentenza G.d.p. Ischia n. 712/21; Sentenza Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia n. 101/2012 del 29.02.2012; Decreto ingiuntivo n. 140/2020 del 14.12.2020; Sentenza G.d.p. Ischia n. 712/21; Sentenza Tribunale di Napoli n. 3246/2022. In ultimo ma non per ultimo è prevista l’approvazione dello schema di convenzione di Segreteria tra i Comuni di Lacco Ameno (NA) e Marzano di Nola (AV) per il prosieguo della collaborazione con il dottor Andrea Pettinato.