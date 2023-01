Arcamone & Arcamone. Kikko e Matteo scrivono i primi ok dell’anno

Francesco Fiorillo | Una vittoria e un pareggio, quattro punti e la vetta acquisita con un big match già alle spalle. Il nuovo anno dell’Ischia, raccolto in appena tre giorni, è stato inaugurato con la preziosa vittoria nella gara di recupero contro l’Acerrana e col pareggio esterno nel confronto diretto con l’Albanova. Un primo bottino che ha spedito i gialloblù, da soli e indisturbati, in testa alla classifica del Girone A. La concorrenza però resta agguerrita e il vantaggio sulle inseguitrici è minimo: più due sul Pompei, più tre su Casoria e Napoli United. Resta invariata, invece, la distanza dai casertani. Le prossime uscite, tuttavia, potrebbero rivelarsi determinanti sulla volata finale della competizione.

La squadra di Enrico Buonocore affronterà un solo scontro da vertice in esterna, al San Mauro con il team viola alla ventisettesima giornata. Con i rossoblù di Carannante e i Leoni di Maradona jr. sarà fondamentale la spinta del pubblico del Mazzella. L’appuntamento più vicino in agenda è quello col Savoia, reduce dall’eliminazione in semifinale di Coppa Italia: domenica, alle ore 14.30, la formazione oplontina arriverà sull’isola. Toccherà poi al rinnovato Pomigliano, seguirà la trasferta di Capri e l’incontro casalingo col Massa Lubrense.

Avversari a caccia di punti per la salvezza e in situazioni di classifica decisamente non tranquille. Sfide totalmente alla portata di Simonetti e compagni, ma insidiose e da non sottovalutare. Servirà un bottino pieno per rispondere alle altre corazzate e consolidare la posizione al vertice.

Il 2023 dell’Ischia, al contempo, si è aperto con una novità di formazione. Non uno sconvolgimento tattico nell’ormai definita identità isolana, ma una reinterpretazione dei ruoli. Le recenti due apparizioni della capolista sono state contraddistinte dall’inedita scelta e dalla successiva continuità in mediana.

Contro l’Acerrana, anche per assenze importanti tra i convocati, Buonocore si è affidato alla coppia Arcamone: Matteo e Kikko dal primo minuto nell’undici di partenza. Partita sontuosa per entrambi, protagonisti assoluti. Il primo con tanta quantità abbinata alla qualità, fantastico il pallone offerto a Padin col contagiri per il poker gialloblù. Il secondo, abile a sbloccare il match, piega gli avversari con inserimenti d’alta scuola e con tempismo al limite della perfezione. Meno brillante la prova delle due mezzali nella trasferta dello Stadio Scalzone, il 4 e il 6 hanno sofferto il dinamismo e la fisicità dei casertani sulla metà campo. Per Matteo da segnalare anche il fallo commesso su Damiano in area: intervento costato il calcio di rigore e il momentaneo vantaggio firmato da Grezio. Il mister, d’altra parte, si è detto soddisfatto della prova e del risultato portato a casa. E, in vista della gara contro il Savoia, potrebbe riconfermare la coppia ai lati di Matute e davanti alla difesa. I primi esami hanno dato risposte convincenti allo staff, gli Arcamone puntano alla terza apparizione di fila dall’inizio.

Trasferta vietata agli ospiti

Su disposizione della Prefettura di Napoli, in occasione della gara Ischia Calcio-Savoia 1908 di domenica 15 gennaio, il settore ospiti dello stadio “Enzo Mazzella” resterà chiuso. Il Prefetto Palomba, sulla base della determinazione n.1 del 5 gennaio 2023 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (“criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ritenendo l’incontro “ad alto rischio a causa dell’accesa rivalità tra le due tifoserie”), ha ordinato alle società Ischia Calcio e Savoia 1908 e al Comitato Regionale Campania LND il “divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Torre Annunziata”.