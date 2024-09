Truckmodel 2024 , Ischia “capitale” del modellismo radiocomandato

Il 3° raduno internazionale “Truck model”, avrà luogo nei giorni 6, 7 e 8 settembre 2024 presso il Piazzale delle Alghe di Ischia Ponte nei pressi del suggestivo scenario del Castello Aragonese.

Durante i tre giorni della manifestazione si prevede la partecipazione di numerosi modellisti Italiani. Per garantire una serena permanenza a tutti i nostri ospiti sono previste delle escursioni sull’isola via mare e via terra, dove avranno la possibilità di fermarsi in locali tipici e degustare le specialità enogastromiche del luogo. L’aria dedicata allo svolgimento dello show prevede una metratura di circa 700 mq divisa in zone tematiche, dove si potranno ammirare numerosi modelli di camion e macchine movimento terra perfette riproduzioni in scala.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 6 settembre

Ore 9,30 allestimento del tracciato e relative strutture

Ore 12,00 tutti in pista per simulazioni a tema

Ore 13,00 tutti fermi per pranzo

Ore 14,00 tuffo nelle splendide acque di Ischia Ponte

Ore 17,00 allestimento e prove gara di manovra

Sabato 7 settembre

Ore 9,00 Inaugurazione terzo raduno internazionale Truckmodel

Ore 10,00 Visita del Sindaco.

Ore 10,30 Raduno con sfilata truck

Ore 12,00 tutti in pista con simulazione movimento terra

Ore 17,00 1° mance gara di manovra

Ore 22,00 rientro in pista con lo show notturno con momenti di intrattenimento con il pubblico

Ore 01,00 chiusura della prima serata raduno

Domenica 8 settembre

Ore 9,30 apertura raduno con sfilata Truck

Ore 10,30 apertura cantieri movimento terra.

Ore 11,30 tutti in pista con simulazione a tema

Ore 17,00 2° mance gara di manovra

Ore 22,00 rientro in pista con premiazione gara di manovra

Ore 24,00 fine manifestazione, ringraziamenti e saluti