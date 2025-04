Ischia, Forio e Serrara uniti per lo sviluppo turistico

I Comuni di Ischia, Forio e Serrara Fontana hanno varato in cooperazione una iniziativa per un piano di sviluppo e marketing turistico.

Il progetto, che si richiama alla legge regionale del 2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania”, è stato approvato dalle tre Amministrazioni con delibere di Giunta e verrà attuato mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa.

Una iniziativa tesa a «promuovere il turismo e migliorare l’offerta turistica per contribuire ad aumentare le presenze e a far sì che tutto l’indotto economico isolano e foriano ne tragga benefici».

Se l’intenzione è «valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale nonché rappresentativo della identità locale», a tal fine «si punta ad ideare e creare iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico nonché per la trasmissione e la promozione delle tradizioni locali».



Il progetto da promuovere è denominato “ISCHIA EXPERIENCE CONTEST 2025” e sarà appunto attuato dai tre Enti «nell’ambito di una strategia condivisa per la valorizzazione turistica, culturale cd economica del territorio isolano».



Si rimarca «che l’obiettivo è la crescita anno dopo anno in notorietà ed impatto mediatico; tale progetto si considera, infatti, un primo passo verso un percorso pluriennale, che mira a rendere l’Isola d’Ischia una meta turistica tra le più conosciute e desiderate sulla piattaforma Instagram. L’effetto promozionale generato dal contest di tale progetto sarà monitorato e permetterà la produzione di materiale video fotografico, anche editato, da diversi influencer/content creator sulla piattaforma Istagram dell’ambito turistico, culturale, enogastronomico e paesaggistico dell’Isola d’Ischia».

I contenuti del contest «dovranno valorizzare i luoghi più belli dei territori di Forio, Ischia, Scrrara Fontana, soffermandosi su: Attrazioni naturali e paesaggi di grande suggestione; Beni monumentali e siti storici; Tradizioni cnogastronomichc (vini, piatti tipici, prodotti locali);Tramonti, mare e scorci panoramici; Esperienze legate ai sentieri e alla natura; Cultura e storia dell’isola; Qualsiasi altra forma di attrazione che rappresenti autenticità e unicità dei territori insulari».



E’ prevista una relazione analitica finale «che includerà dati di performance social, reach, engagement e impatto sul brand awareness del territorio».

La spesa a carico di ciascun Comune per l’attuazione è così ripartita: 8.000 euro per Ischia, 8.000 per Forio e 4.000 per Serrara Fontana.

Le attività gestionali saranno svolte da “Ischia Risorsa Mare” la società interamente partecipata dal Comune di Ischia, alla quale i tre Enti verseranno la loro quota di compartecipazione.

Inizia a prendere piede la consapevolezza che anche per quanto concerne la promozione turistica “l’unione fa la forza” e i progetti condivisi sono destinati sicuramente ad avere maggiore successo rispetto alle iniziative “isolate” che spesso denotano solo assenza di programmazione.