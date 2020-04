Testimoni di Geova, in Italia mezzo milione di persone collegate in streaming per l’evento più importante dell’anno

Luciano Mattera | Martedì 7 aprile 2020, dopo il tramonto, i Testimoni di Geova celebreranno la Commemorazione della morte di Gesù, l’evento per loro più importante dell’anno. Quest’anno, a motivo della pandemia in corso e nel rispetto delle disposizioni governative, lo faranno in via eccezionale nelle loro case, in streaming: circa 900 sull’isola d’Ischia, mezzo milione di persone in Italia e 21 milioni nel mondo potranno assistere alla cerimonia in streaming con le proprie comunità di appartenenza o collegandosi al sito ufficiale della confessione, jw.org.

La notte prima di morire Gesù comandò ai suoi seguaci di commemorare la sua morte dicendo: “Fate questo in memoria di me” (Luca 22:19, CEI). È per ubbidire a questo comando che, seguendo l’usanza dei primi cristiani, i Testimoni di Geova si radunano per celebrare la Commemorazione una volta all’anno nella data corrispondente al giorno in cui Gesù morì: il 14 nisan del calendario ebraico in uso nel I secolo (che quest’anno corrisponde al 7 aprile, dopo il tramonto).

L’evento è gratuito e accessibile a tutti, anche a chi non professa la religione dei Testimoni di Geova. Il link per accedere alla celebrazione è il seguente link

Ulteriori informazioni sono disponibili visitando la Homepage del sito jw.org.