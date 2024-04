Eccelleza. Real Forio. Sanchez: “La salvezza adesso diventa un po’ più complicata. E non dipende solo da noi”

Delusione e rabbia, dopo una gara che ha condannato la squadra e ha riportato lo spettro del playout sull’ambiente biancoverde. Mister Carlo Sanchez, al termine della partita persa dal suo Real Forio sul campo del Pomigliano, ha commentato: “Adesso diventa un po’ più complicato. Dobbiamo fare risultato pieno all’ultima giornata e guardare cosa faranno le altre squadre per evitare il playout. Dispiace perché i ragazzi hanno fatto quello che potevano.

Abbiamo giocato una partita maschia. Dopo venti minuti c’è stata questa espulsione che ha un po’ condizionato la gara. Fa parte del gioco, andiamo avanti. Nel finale eravamo sbilanciati alla ricerca del pareggio, che meritavamo pienamente secondo me per la prestazione fatta nella ripresa. Purtroppo non è arrivato il gol e il Pomigliano ne ha approfittato per raddoppiare”.

Sull’espulsione di Pistola che ha condizionato i novanta minuti della squadra in uno scontro diretto, Sanchez ha chiarito: “È stato un arbitraggio particolare, però non ne voglio parlare perché non l’ho mai fatto. Se c’è qualche immagine, la vediamo. Al netto di questo episodio, è inutile piangersi addosso. Peccato perché abbiamo ottenuto un bruttissimo risultato, ma mancano ancora 90’ per una salvezza”.

Per il Forio saranno giorni decisivi in vista dell’ultimo match della stagione regolare contro la Puteolana: “Dobbiamo lavorare, sarà un’altra settimana importante, sapendo che abbiamo un unico obiettivo, quello di fare i tre punti contro la Puteolana. Poi bisognerà vedere cosa accadrà sugli altri campi perché è inutile girarci intorno: nel caso in cui servirà affrontare il playout, significherà che ce lo siamo meritati. Andiamo avanti lo stesso. Playout in casa con il Pomigliano? Vediamo se il Comitato ci invierà lo stesso arbitro così facciamo un replay della ripresa, solo che lo facciamo a Forio”.