Tramite Lory, aiutiamo Leigh! | #4WD

L’amica Loredana Calise, provetta tassista ischitana, mi ha pubblicamente sollecitato su una vicenda a cui, in tutta onestà, assisto spesso sui social e che è oggetto anche di discussione su appositi gruppi di cittadini d’ogni dove con genealogie ischitane. Riporto di seguito una porzione del suo post, nella speranza che chiunque possa essere utile alla causa si faccia vivo, con lei o con me, in modo da poter aiutare i diretti interessati nella loro lodevole ricerca delle proprie origini.

“Qualche settimana fa mi è capitato di avere come ospiti nel mio taxi una coppia di Americani, lei cerca disperatamente di aiutare la mamma nella ricerca di familiari qui ad Ischia. La sua mamma ha questo forte desiderio da sempre, da quando i suoi nonni paterni le raccontavano tante storie della loro vita vissuta ad Ischia e della loro partenza per l’America. BRIGIDA CASTIGLIONE (classe 1880) era sposata con STANISLAO IMPAGLIAZZO. Loro avevano 3 figli: Restituta, Giovanna e Nicola. Le due figlie Restituta e Giovanna si sposarono con 2 fratelli, Giuseppe Guarracino e Francesco Guarracino. Restituta sposò GIUSEPPE GUARRACINO (che in America cambiò il suo nome in Vito). Giovanna sposò FRANCESCO GUARRACINO. Dal matrimonio di Restituta nacquero 3 figli: JOSEPH, NICHOLAS E CLEMENTINE. Joseph ebbe una figlia che è la madre di questa mia cliente e Restituta e Giuseppe sono i nonni della sua mamma. La mia cliente si chiama Leigh Lachman e le persone di cui parliamo (Restituta e Giuseppe), quindi, sono i suoi bisnonni. Purtroppo Leigh ed il marito sono rimasti ad Ischia (dopo alcune tappe in Campania) una sola notte ed un solo giorno; abbiamo fatto il giro dell’isola e lei mi ha raccontato la sua storia, che credo alla fine sia questa che ho ricostruito. Aggiungo che, a quanto pare, i suoi antenati dovevano risiedere tra Panza e la zona del Ciglio, dove il cognome Guarracino era particolarmente diffuso.”

Questo tipo alquanto singolare di richieste d’aiuto non può e non dev’essere trascurato! La fierezza delle proprie radici è un valore che va conservato e tramandato ai posteri e io ho la fortuna di viverlo con tanti amici e parenti che vivono oltreoceano. E’ di pochi mesi fa, giusto per dirne una, la notizia che Ellen Verde, cittadina americana di origini casamicciolesi che promuove le bellezze della nostra Isola in ogni dove, ha mostrato pubblicamente e con orgoglio il riconoscimento della sua cittadinanza italiana. E come lei, tanti altri si fanno vanto del sangue italiano che scorre nelle loro vene o in quelle dei loro mariti o mogli.

Chi può, aiuti Leigh! Grazie.