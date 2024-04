Serie D. Ischia. Mattera il migliore, Pastore ci mette la testa. Bisogno, under a chi?

’Ischia si impone sul rettangolo verde del Trastevere, si prende il secondo posto e punta a chiudere l’annata sportiva con il miglior piazzamento possibile. Sfatato il tabù laziale per la squadra di Enrico Buonocore, conquistato un successo importantissimo in esterna.

Vivace 6 – Dopo due gare senza subire gol, cade l’imbattibilità. Non è chiamato ad interventi complicati o a parate salva-risultato, sul dischetto perde il duello con Alonzi: intuisce l’angolo, ma non riesce a respingere. Ad inizio secondo tempo si spaventa in occasione della traversa colpita dagli avversari.

Florio 6.5 – Sulla corsia destra spinge con una certa continuità e si propone spesso in aiuto dei compagni. Come è accaduto anche in tempi recenti, esplora le zone centrali del campo, entrando nel vivo della manovra e arrivando pure al tiro. Da rivedere la mira sull’imbucata del capitano nella ripresa.

Chiariello 6.5 – Difende con ordine e precisione sugli avversari, la partita diventa di facile lettura con la superiorità numerica. Guida il reparto in maniera magistrale, si porta altresì in avanti sulle palle inattive. Si scopre rifinitore, al limite dell’area, nel finale di match con un pallone delizioso servito a Mattera.

Pastore 7 – Prende l’ascensore e sale in alto, sovrastando e anticipando tutti al 22’. Colpisce la sfera di testa sul suggerimento di Giacomarro e batte Semprini per il vantaggio gialloblù. Poi la corsa sotto il settore ospite e l’inchino davanti ai tifosi. Il gol è il giusto premio per il centrale ischitano a margine di una stagione strepitosa.

Ballirano 6 – Non una gara semplice per il giovane terzino isolano. Sulla sua fascia trova un cliente scomodo, Baldari, e subito dopo il raddoppio è sfortunato, travolgendolo in piena area e regalando un penalty ai padroni di casa. Cerca di riscattarsi con una prova di generosità e di attenzione (92’ Aniceto s.v.).

Giacomarro 7 – La sua assenza si è sentita nel corso delle ultime settimane, sta rientrando gradualmente e in terra capitolina colleziona giocate interessanti. Dal suo piede nasce il gol del vantaggio, è determinante anche nelle altre trame offensive dei ragazzi di Buonocore. L’Ischia si coccola il suo metronomo in vista dei playoff (75’ Montanino 7 – Gli bastano sei minuti per controllare un passaggio di Bisogno e per battere Semprini, sigla il tris e mette il bottino in cassaforte).

Trofa 6.5 – Potrebbe risentire della fatica e della stanchezza al termine di un’annata dispendiosa sul piano delle energie, invece al Trastevere Stadium pressa in ogni zona del terreno di gioco e cerca di bloccare le manovre in contropiede della formazione locale. Altra positiva e soddisfacente performance del leader (60’ Maiorano 6 – Entra in un momento non semplice della partita, la brigata di Stirpe attacca e il suo ingresso restituisce agli ospiti più muscoli).

Spunticcia 6.5 – Ha tecnica e spunto in mediana, tenta sempre l’iniziativa per creare superiorità sulla trequarti. Strappa, si inserisce e detta il tempo dell’azione, punge quando può e offre un valido aiuto in copertura, quando deve interrompere le ripartenze della compagine amaranto (63’ Bisogno 7 – Gli under sono forti, lui è la dimostrazione. Ha gamba, forza e intelligenza tattica. Serve il cross a Montanino per la terza rete, va ad un passo dal poker nel recupero).

Mattera 7.5 – Dal Gladiator al Trastevere, seconda rete consecutiva per il duttile esterno, partito dall’inizio nel tridente avanzato. Segna ancora di tap-in, mette in discesa la sfida per i suoi compagni e ha altre opportunità per rendere più rotondo il risultato, sfiorando la sua doppietta personale. È il migliore tra i gialloblù. Arcamone 6.5 – Al 42’ fa tutto bene. Riceve, supera Scarton con un sombrero e si invola verso la porta: la sua botta da posizione ravvicinata trova la respinta di Semprini. Il pallone torna nella sua disponibilità, ma è molto altruista, servendo a Mattera l’assist per il raddoppio.

Talamo 6 – Fa uno stacco impressionante e quella sua incornata, indirizzata verso l’incrocio, viene stoppata da Crescenzo con una mano: rigore e rosso per il calciatore di casa. L’attaccante si presenta dagli undici metri, ma si fa neutralizzare la conclusione. Il rendimento dal dischetto si conferma negativo per il centravanti, comunque autore di una buona prestazione (83’ Longo s.v.).

Buonocore/Corino 6.5 – Una grande gara disputata dall’Ischia, l’ennesima in una stagione meravigliosa. Il gruppo vince in trasferta, rientra alla base con altri tre punti e aggancia il secondo posto solitario in classifica. E ora un finale di stagione da concludere nel migliore dei modi a poche settimane dagli spareggi.