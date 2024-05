Olympic Judo Forio, weekend a tutta adrenalina!

Sono sempre in viaggio i ragazzi della Olympic Judo Forio.

“Partiti adesso da Ischia direzione Velletri Roma per disputare la Coppa Italia 2024 Csen. Circa 80 societa’ da tutta Italia e 700 atleti. La nostra squadra 18 ragazzi dai 12 ai 24 anni – ci scrivono – Da domani, sabato, e fino a domenica i nostri judokas foriani combatteranno per la conquista di una medaglia in Coppa Italia Csen.”

Aggiornamenti in corso!!!

E intanto, dal tatami arriva un’altra bella notizia: “I trofei conquistati alle qualificazioni di sabato scorso ad aversa passano a 2 !!!! L’Olympic Judo Forio si e’ classificata terza per l’assoluto e si e’ classificata terza anche per la categoria esordienti b. Questo grazie al contributo di ogni nostro ragazzo che ha combattuto sul tatami del palajacazzi di aversa. I 2 punti determinanti sono di giuliano mattera che nonostante il serio infortunio ha permesso di far salire in classifica l’olympic judo forio a 30 punti staccando la 4° societa’ a 28 punti. Grazie, grazie a tutti. Aspettiamo Giuliano quanto prima. Intanto gli auguriamo di guarire presto”.