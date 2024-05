La tristezza di partire contento | #4WD

Mentre mi leggete, se tutto va bene, sarò già arrivato oltreoceano. Adesso che sto scrivendo questo pezzo, invece, sono in attesa dell’imbarco in aeroporto. E anche questa volta, come ormai puntualmente accade, la mia riflessione è sempre la stessa: la tristezza di partire contento da un’isola apparentemente felice, la terra che ami e dove vivi, per immergerti in una realtà che per quanto frenetica possa essere rispetto alla tua, ogni volta riesce a donarti serenità, benessere, piacere e, soprattutto, tremenda nostalgia quando la lasci, in particolare quando ritorni in Italia e qualsiasi sia la città dove atterri torni a fare i conti con una socialità abbrutita e inutilmente forsennata.

Proprio ieri, prima di partire, l’ennesimo dipendente comunale con il quale ho avuto modo di parlare per un’esigenza personale, mi ha rivelato senza mezzi termini: “Questi qua (riferito alla maggioranza di Enzo Ferrandino -ndr) non hanno più nulla da dire e da fare, sono un disastro: mandateli a casa quanto prima e cerchiamo di fermare questa deriva.” Un grido di dolore che ogni giorno ricevo da tantissime persone, dentro e fuori dal municipio, che mi sollecitano un ritorno all’impegno diretto alla guida del Paese. Ma più tempo passa, più quell’innata passione civile e quel “germe della politica” tanto caro al mio Sindaco Peppino Brandi, sembrano affievolirsi progressivamente, lasciando il posto alla tutela incondizionata della mia preziosa libertà e al sempre crescente desiderio di nuovi stimoli lontano da Ischia, in barba a quei cinquantasette anni compiuti che nella maggior parte dei miei coetanei portano a una generica “calmata” e a me, invece, ancora ravvivano il fuoco dell’intraprendenza e la gioia di vivere nuove sfide fuori dallo “scoglio”.

Questo viaggio, come molti sanno, non è un semplice tour di piacere, ma un’importante appuntamento per la nostra famiglia. Eppure, se in altre occasioni mi sarei preoccupato della concomitanza con l’inizio della campagna elettorale per le Europee, oggi mi ritengo fortunato che almeno fino a metà mese avrò più di un buon motivo per restarne lontano e non farmi tediare dalle solite, immancabili pressioni che puntualmente arriveranno e che non avrò problemi a controllare e, se necessario, a respingere. In un mondo che va al contrario sotto tanti aspetti, assisteremo ancora una volta alla sfilata di papaveri vecchi e nuovi, convinti più che mai di poterci trasmettere l’importanza di votarli anziché lavorare seriamente per evitare che la metà di noi, se non di più, alle urne non ci andrà affatto.

Buon viaggio a me. E… buone riflessioni a Voialtri!