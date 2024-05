Forio, arriva il supporto al rup per le partecipate. Incarico a un commercialista napoletano

Troppo complesse le attività di monitoraggio, verifica e revisione delle partecipazioni societarie, nonché di analisi e ricognizione degli assetti delle società controllate e partecipate. Il Comune di Forio deve prestare massima attenzione alle società partecipate, fonti di gioie ma soprattutto dolori, e alla normativa in materia. Tanto che è stato necessario affidare il solito incarico di supporto al rup «in materia societaria, amministrativa e tributaria per i soggetti compresi nel perimetri del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)». La responsabile del Servizio Ragioneria ed Economato dott.ssa Gabriella Galasso nella determina adottata ricorda quanto previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ovvero che «ciascuna amministrazione pubblica era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione». L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF.

Sta di fatto che «una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, pena l’applicazione di sanzioni rilevanti». Disposizioni che si applicano alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta. Come è noto, il Comune di Forio «detiene diverse quote di partecipazioni societarie che necessitano di continuo monitoraggio». Un compito troppo arduo per il solo responsabile del Settore. Ed infatti la Galasso rileva che «la complessità della normativa fiscale e contabile, nonché la necessità di continui aggiornamenti in tali materie, rende indispensabile avvalersi di un servizio di supporto di assistenza in materia societaria, amministrativa e tributaria». Un affiancamento specialistico necessario.

Vana la richiesta di disponibilità ai vari responsabili di Settore. La risposta come sempre è stata negativa, accertando «l’impossibilità da parte del personale tecnico in organico presso le competenti aree del settore a svolgere le prestazioni professionali di che trattasi e valutata la necessità di ricorrere a tecnici esterni considerata la notevole mole di adempimenti di carattere tecnico-amministrativo a cui gli uffici del settore devono dare seguito». La Galasso ha proceduto con trattativa diretta sul Mepa sull’importo base di 8.500 euro oltre Iva, Cassa ed eventuali spese, contattando il commercialista Massimo Angrisano con studio a Napoli. L’offerta di 8.000 euro oltre Cassa ed eventuali rimborsi è stata ritenuta congrua e l’affidamento formalizzato per la durata di un anno, ovvero «con scadenza 16/05/2024». La Galasso intendeva ovviamente il 16 maggio 2025…

La spesa totale ammonta a 10.150,40 euro per «attività di monitoraggio, assistenza e verifica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Forio; le attività di analisi di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016; la disamina alle attività di analisi e ricognizione degli assetti delle società controllate e partecipate dal Comune di Forio; l’assistenza con prassi, dottrina e giurisprudenza, commenti e quanto altro dovesse essere necessario, in relazione a casistiche di pertinenza dell’Ente».