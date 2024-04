Clementina Petroni: “Non serve a nessuno un’immagine “patinata” del Castello Aragonese”

Gli articoli pubblicati sul quotidiano “Il Dispari” il 29 marzo 2024 ed il 10 aprile 2024 a firma dr Davide Conte nella rubrica 4WARDdaily rispettivamente dal titolo «Castello, Castillo e Nausicaa» e «Sistema o semplice “ammuina”» impongono una doverosa puntualizzazione.

L’autore con essi dimostra, infatti, di non essere a perfetta conoscenza né della storia passata, né di quella recente del “Castello”.

Non è dato comprendere come il Conte possa aver nutrito la speranza di un recupero dell’ex Nausicaa e del Castillo de Aragona dallo stato di abbandono in cui attualmente versano “dopo un incoraggiante colloquio con Karin e Nicola Mattera al termine di un concerto jazz della scorsa estate” sol se si consideri che:

a) titolare dell’ex Nausicaa e dell’ex night club all’insegna “Castillo de Aragona” è mio figlio, Giovanni Mattera, rispettivamente nipote e cugino di Karin e Nicola, quale erede del padre Antonio;

b) è stato proprio lo zio di Giovanni, Gabriele Mattera, marito di Karin e padre di Nicola, ad aver decretato la fine di entrambi i locali circa 30 anni fa, promuovendo oltre 40 cause giudiziarie contro il fratello Antonio tra cui anche un’azione di risarcimento danni per la spropositata somma di 3 miliardi delle vecchie lire sull’assunto che la musica che si propagava quotidianamente nei mesi estivi dall’ex night “Castillo” aveva in lui cagionato la perdita della “musa ispiratrice” (per chi non ne fosse a conoscenza, Gabriele Mattera era un pittore). Il che è ben noto ai più proprio per il risalto che all’epoca i “media” locali (e non solo) diedero alla notizia;

c) sebbene meritorio sia l'”appello” del Conte alla creazione di un comitato organizzatore per celebrare i duemilacinquecento anni dal primo insediamento sul Castello Aragonese, nel successivo articolo del 10 aprile 2024 egli asserisce che: “Il Castello Aragonese fa vita a sé, ben curato e accogliente come una vera isola nell’isola, fatto salvo per lo scandalo del Nausicaa e del Castillo”.

ABBANDONO E DEGRADO OLTRE NAUSICAA E CASTILLO

Sembra ignorare il Conte (sic) che il Castello – che sarebbe più corretto definire per quel che realmente è, ossia una “Città fortificata” piuttosto che un’isola nell’isola – versa, purtroppo, in uno stato di degrado generalizzato che non si limita ai soli locali da lui menzionati (ossia il Nausicaa e il Castillo).

Prescindendo, infatti, dal complesso (ossia il lato di Ponente) di cui è proprietario, unitamente alla sua famiglia, Nicola Mattera, il quale, ricalcando le orme del padre Gabriele, lo ha trasformato in albergo, appartamenti e suite di lusso così conferendogli una connotazione prettamente turistico/commerciale, a tutto discapito della visita al monumento ed alle sue attrattive, devesi evidenziare che: 1) i punti visita del lato di Ponente erano solo quattro cinquant’anni fa e tali sono purtroppo rimasti ancora oggi; 2) innumerevoli sono gli spazi e i siti archeologici dell’intero Castello che andrebbero recuperati e riqualificati e che, invece, oggi versano in uno stato di pietosa trascuratezza e sono chiusi al pubblico; 3) il “Maschio” con le sue immediate pertinenze, che costituisce il corpo principale del castello e la cui struttura ricalca quella del Maschio Angioino di Napoli, è tristemente abbandonato da secoli, diroccato e stritolato da una vegetazione che vi cresce e vi pasce incontrollata.

Perché allora, mi domando, utilizzare un mezzo ad ampia diffusione quale quello della carta stampata per offrire ai lettori una visione distorta della realtà e lasciar loro credere che tutto (o quasi) sia perfetto? Questo non giova di certo né all’immagine del prezioso ed incomparabile Monumento (ingannevole per chi poi vi si reca in visita con il rischio di vedere deluse le proprie aspettative) né tantomeno alle possibilità di recupero e di riqualificazione dello stesso, per il che occorrerebbe una seria e ponderata progettazione trattandosi di “opera” di rilievo nazionale.

Di tanto occorrerebbe farsi realmente portavoce. Altrimenti sarebbe, forse, meglio tacere.