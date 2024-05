Revisori dei Conti al CISI, riaperti i termini fino al 6 maggio

L’alta tensione tra i sindaci, scoppiata dopo il tranello che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’EVI hanno tirato al sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono, sicuramente influirà sulle decisioni assunte in precedenza. Tutto è cambiato dopo lo sgambetto dell’EVI ad uno dei soci dell’azienda che gestisce male il servizio idrico sull’isola e, in questo quadro, si inserisce anche la scadenza del nuovo collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio che deve essere nominato da qui a breve.

La riapertura dei termini, decisa prima che si scoprisse, grazie al Dispari, della coltellata EVI ai danni di Irene Iacono, consente ai professionisti di presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del prossimo 6 maggio. Lunedì prossimo.

L’assemblea dei soci del CISI, infatti, aveva preso atto della circostanza che a seguito di pubblicazione del 13.02.2024 del Cisi prot. n. 32 avente ad oggetto Avviso presentazione candidatura nomina Collegio dei Revisori dei Conti Cisi con scadenza alle ore 12 del 27 febbraio 2024 risultano pervenute come risulta dal prot. Cisi n. 50 del 27.02.2024 solo n. 5 istanze e che conseguentemente le modalità di diffusione dell’avviso possono essere risultate non idonee ad assicurare la più ampia pubblicità e trasparenza alla diffusione dell’avviso pubblico”.

In base a questa “piccola” adesione e, evidentemente, all’incapacità dei prossimi nominati di leggere le date di scadenza, i sindaci hanno fornito “indirizzi al liquidatore del Consorzio C.I.S.I. di disporre la riapertura dei termini di pubblicazione dell’avviso per ulteriori giorni sette decorrenti dalla data della nuova pubblicazione all’albo Cisi, specificando che le domande già pervenute saranno fatte salve e non dovranno essere riproposte, fornire indirizzo affinché oltre che all’ Albo del CISI, l’avviso sia trasmesso per la pubblicazione sul sito ufficiale della società partecipata EVI spa, e di esso sia data notizia sugli organi di informazione locale e attraverso le emittenti locali anche via web”. Come se l’informazione locale fosse un loro ufficio stampa o un organo di diffusione delle loro notizie! Assurdo!