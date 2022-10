Terremoto Ischia. Martusciello: “L’epoca di Legnini è finita”

L’avvio del governo Meloni, il cambio di passo auspicato di questa stramba Repubblica Italiana e che, in molti sperando, anche grazie alla cancellazione (purtroppo non ancora definitiva) dei cinque stelle, porterà diversi cambiamenti. Un nuovo governo, una nuova maggioranza politica e, soprattutto, con una minoranza che è colpevole dei disastri nei quali ci troviamo a navigare.

Nel merito del nostro terremoto, l’unica nomina direttamente collegata al governo in carica, è intervenuto il coordinatore campano di Forza Italia, l’on. Fulvio Martusciello: “Occorre che il commissario al Terremoto di Ischia ci si dedichi a tempo pieno alla ricostruzione. Non ripeteremo l’errore del precedente Governo che ha lasciato i terremotati di Ischia e del Centro Italia nelle mani di un commissario che ha contemporaneamente più incarichi. L’epoca di Legnini è finita e, purtroppo, senza risultati – attacca diretto l’uomo di Tajani in Campania che, però, poi, rilancia: “Ischia ritroverà la sua centralità”.

Nel merito della vicenda terremoto di Ischia e dei suoi commissari, Martusciello aggiunge: “È’ evidente che i 5 stelle prima (con la nomina del commissario Carlo Schilardi, ndr) e il Pd poi (con la nomina del commissario Giovanni Legnini, ndr), abbiano clamorosamente fallito. E le macerie di Casamicciola e Lacco Ameno sono lì che gridano giustizia. Il nuovo governo – chiarisca Martusciello – nominerà un commissario di alto profilo capace di porre rimedio ai colpevoli ritardi e ai disastri provocati sia dalla gestione commissariale del governo ma soprattutto dalla gestione regionale del governatore Vincenzo De Luca e Fulvio Bonavitacola.

Una regione che, non a caso, ancora non ha consegnato il piano della ricostruzione che è tanto atteso dalla cittadinanza. Purtroppo il metodo del PD e di De Luca – attacca ancora Martusciello – lo conosciamo bene e sappiamo quanti disastri e danni sta arrecando alla nostra regione e all’isola d’Ischia. Mi impegnerò personalmente affinché Ischia, l’isola più bella del mondo, non rimanga più nell’ombra”.