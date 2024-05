Scontro sulla Tari del San Montano, si fa male solo Pascale. Sbaglia gli avvisi, non becca un centesimo e paga le spese a De Siano

Lo scontro dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria tra la famiglia De Siano, proprietaria dell’Albergo San Montano, e Giacomo Pascale si risolve con una sconfitta per il sindaco di Lacco Ameno. Oggetto del contendere, ben quattro avvisi di accertamento Tari per gli anni dal 2017 al 2020, tutti notificati dal Comune a maggio 2023 e impugnati con altrettanti ricorsi dalla “Albergo San Montano srl”, difesa dall’avv. Vincenzo Pisani.

Gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni erano tutti fondati sulla infedele denuncia e mancato integrale pagamento della tassa sui rifiuti: per il 2017 euro 31.537; per il 2018 euro 31.496; per il 2019 euro 34.917; per il 2020 euro 25.235. Per una somma complessiva superiore a 123mila euro.

Ma il Comune non incasserà niente in quanto la Corte li ha annullati in toto e anzi dovrà pagare oltre 5.000 euro di spese di giudizio.

DATI “MISTERIOSI”

Diversi i motivi su cui erano fondati i ricorsi riuniti. Innanzitutto per difetto di motivazione, violando non solo la normativa in materia, ma anche lo stesso regolamento per la I.U.C. approvato dal Consiglio comunale lacchese e vigente per la Tari 2017-2019! Infatti nell’avviso di accertamento era riportato: «Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico trasmessa il 20/02/2023; visto le aree scoperte operative e suscettibili di produrre rifiuti urbani; visto le aree adibite a parcheggio; dato atto che, per la determinazione della superficie tassabile, l’Ufficio Tributi si è avvalso, oltre alla sopraindicata documentazione, anche delle banche dati in suo possesso».

Evidenziandosi dunque che «l’Ente aveva assunto che le maggiori superfici imponibili sarebbero state ricavate dalle banche dati e da una nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del 20/02/2023. Al riguardo doveva obiettarsi, in via preliminare, che essa non aveva ricevuto in notifica tali atti, dai quali sarebbero state ricavate siffatte maggiori superfici imponibili, contestualmente all’avviso di accertamento né tantomeno con atto separato. Tale mancanza pregiudicava irrimediabilmente il diritto alla difesa del contribuente che, in tal modo, era stato costretto ad approntare un ricorso “al buio”, ignorando l’origine e la tipologia delle maggiori superfici contestate».

La norma del 1973 in materia di accertamento delle imposte, in proposito «prevedeva il contenuto obbligatorio che l’avviso di accertamento doveva avere e anche esso ribadiva che, se la motivazione faceva riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo doveva essere allegato all’atto che lo aveva richiamato, salvo che quest’ultimo non ne avesse riprodotto il contenuto essenziale». Principio ribadito dal Regolamento IUC. Ma come emerso in altri casi, il Comune di Lacco Ameno ha il “vizio” di contraddire se stesso…

LE AREE DA TASSARE

Mancava anche il presupposto impositivo in relazione alle aree tassate. Violata infatti «la normativa nazionale e comunale in materia TARI nella misura in cui attraeva a tassazione maggiori superfici di mq. 1.250 in categoria “alberghi con ristoranti” e di mq. 950 di area parcheggio in categoria “esposizioni-autosaloni”. Il legislatore, nel regolamentare la tassa sui rifiuti, aveva sancito che “sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili”».

Lo stesso regolamento comunale prevedeva che «non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati». Applicando la normativa nazionale, l’Ente «aveva esercitato la propria potestà regolamentare in materia ed aveva tipizzato in via esemplificativa taluni casi di esclusione dalla tassa, quali: locali tecnici, piscine, palestre, parcheggi, balconi, terrazzi, giardini, aree con lavori in corso, stabili dismessi e, più in generale, tutte le aree eccessorie/pertinenziali all’attività commerciale esercitata».

Tenendo conto dell’attività svolta dalla San Montano (albergo con ristorante) «era evidente che le aree principali tassabili potevano essere camere, servizi, corridoi, ripostigli, depositi, sale, hall, uffici, ristoranti, cucina, ecc., mentre superfici quali palestre, piscine oppure balconi, terrazzi, parcheggi, giardini, e camminamenti rappresentavano delle mere aree accessorie/pertinenziali al business». Ma il Comune ha continuato a “dimenticare” il proprio regolamento…

I RIFIUTI SPECIALI

Ancora, nel conteggio delle maggiori superfici imponibili, l’ufficio comunale «non aveva tenuto conto della porzione di area ove si formano rifiuti speciali non assimilati e pericolosi smaltiti in autonomia». Infatti la disciplina Tari stabiliva che «nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa o si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori». Una esclusione anche questa contenuta nel “famoso” regolamento.

Il ricorso ha indicato con precisione le aree da escludere, in cui si formavano rifiuti speciali: cucina e reparto termale.

Ulteriore violazione contestata, la omessa applicazione del cumulo giuridico: «Il Comune di Lacco Ameno aveva comminato le duplici sanzioni per omessa e infedele denuncia delle maggiori superfici per importi abnormi. Tali sanzioni erano illegittime e pertanto nulle, in quanto, in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, vigeva il principio del cd. cumulo giuridico, per cui, nel caso in cui violazioni della stessa indole – ossia aventi una sostanziale identità – fossero state commesse in periodi di imposta diversi, il contribuente era tenuto a pagare, a titolo di sanzione, un importo pari a quella più grave, aumentata dalla metà al triplo». Anche questo, manco a dirlo, previsto dal regolamento comunale.

LA PARZIALE RETTIFICA “POSTUMA”

Solo dopo il ricorso, il Comune, costituitosi in giudizio, ha ammesso e corretto un solo errore sulle superfici tassabili. Deducendo che «con atto del 31 luglio 2023, a seguito del ricorso – reclamo del contribuente, aveva ritenuto di dovere parzialmente annullare in autotutela l’atto con riguardo all’area parcheggio in categoria “esposizioni autosaloni” per una superficie di mq. 950, emettendo nuovi avvisi di accertamento in rettifica». Ovvero per il 2017 euro 23.647 (di cui 7.450per sanzione da “infedele denuncia); per il 2018 euro 16.165; per il 2019 euro 18.188; per il 2020 euro 12.911. Uno “sconto” che non è servito!

Ovviamente Pascale & C. si sono dovuti difendere anche dalle altre censure, sostenendo che nella medesima nota di luglio 2023 «aveva evidenziato che dai conteggi delle superfici in possesso (debitamente indicati nella comunicazione di avvio del procedimento), dalla documentazione allegata al ricorso-reclamo del contribuente, nonché dalle immagini satellitari acquisite tramite la piattaforma “Google Earth”, erano state rilevate aree esterne operative per una superficie pari a 1.708 mq. Nello specifico, gli accertamenti emessi avevano contestato la maggiore superficie di mq 1.250 (ottenuta dalla sottrazione tra il totale delle aree di mq. 8.250 e la superficie complessiva precedentemente tassata di mq. 7.000)». Il che sarebbe bastato a sostenere che «la motivazione dei provvedimenti impugnati era completa ed esaustiva, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente e che corretta era la tassazione delle maggiori superfici accertate».

INFEDELTA’ NON PROVATA

Nella sentenza la Corte ha preso atto della “rettifica” sulle aree di parcheggio, ma questo non ha evitato la pesante punizione nei confronti del Comune, restando fondata l’impugnazione con riguardo, in particolare, al primo motivo, ovvero la carenza di motivazione. In proposito la sentenza evidenzia: «E’ vero, infatti, che negli atti impugnati risultano assolutamente inespressi i motivi che hanno determinato l’accertamento di superfici tassabili eccedenti quelle denunciate, risultando criptici riferimenti a una nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico trasmessa il 20/02/2023 e a non meglio precisate banche dati in possesso dell’Amministrazione. Nello specchietto riassuntivo allegato a ciascun avviso di accertamento risulta che è stata ritenuta assoggettata a tassazione per la categoria “alberghi con ristorante” una superficie complessiva di mq. 8.250 in luogo di quella tassata di mq. 7.000».

Ricordando che la norma antecedente alle modifiche del dicembre 2023 stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati, «indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione».

Invece in questo caso «è del tutto evidente che gli impugnati provvedimenti non rispettano affatto la prescrizione di legge, in quanto nulla viene esplicitato dei motivi sulla cui base dovrebbe ritenersi “infedele” la dichiarazione presentata dalla S.r.l. Albergo San Montano e neppure viene allegato o riassunto nel suo contenuto l’atto richiamato (vale a dire la nota del responsabile dell’Ufficio Tecnico, trasmessa il 20.2.2023), che costituirebbe il fondamento dell’accertamento, unitamente alla banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione, che non si sa quali siano o quali elementi di giudizio offrano. Ancor prima neppure si indica il contenuto della denuncia di parte, tacciata di infedeltà, tanto meno i motivi della dedotta “infedeltà”».

CALCOLI SBAGLIATI

Un vizio fondante: «Quanto detto basterebbe a sancire la nullità degli atti impugnati, posto che l’avviso di accertamento e ogni altro atto espressione della potestà impositiva, il quale risulti privo di una congrua motivazione, è nullo, senza alcuna possibilità che essa possa essere “integrata” o modificata in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario».

Ma arriva una ancor più pesante “bacchettata”: «Conviene peraltro aggiungere che, nel costituirsi in giudizio, il Comune sembra avere mutato la scaturigine delle sue conoscenze, sostenendo che esse consisterebbero nella documentazione allegata al ricorso reclamo del contribuente, quindi in elementi addirittura sopravvenuti all’emissione dei provvedimenti impugnati, nonché nelle immagini satellitari acquisite tramite la piattaforma “Google Earth”, che avevano indotto a rilevare aree esterne operative per una superficie pari a mq. 1.708. L’Ente ha quindi sostenuto che, poiché la ricorrente società aveva denunciato una superficie tassabile di mq. 6.542,30 (mq. 6.566,05 – mq. 23,75 relativi a un locale tecnologico non soggetto a tassazione) e poiché essa era stata tassata in precedenza per una superficie di mq. 7.000 (quindi già maggiore di quella dichiarata), l’ulteriore importo di cui agli avvisi di accertamento era stato preteso per una superficie aggiuntiva di mq. 1.250,00 (mq. 6.542 + mq. 1.708 – mq. 7.000).

La società ricorrente ha, dal canto suo, depositato un computo delle superfici dell’intero complesso di mq. 8.327,51, di cui mq. 5.329,12 tassabili, mq. 2.701,58 di superfici interne ed esterne non soggette a Tari (ivi compresi i mq. 662,00 per parcheggi, esclusi successivamente dallo stesso Comune), mq. 475,07 di superfici produttive di rifiuti speciali, mq. 296,81 relativi ad unità in corso di costruzione».

Dunque la tardiva giustificazione non sfugge alla bocciatura: «In conseguenza i documenti provenienti dalla ricorrente in sede di ricorso-reclamo, che il Comune, come detto, ha richiamato a “fondamento postumo” degli impugnati provvedimenti, comproverebbero piuttosto che il pagamento è avvenuto per superfici eccedenti di mq. 1.671,00 quelle già soggette a tassazione».

In conclusione la sentenza ribadisce: «Gli atti di accertamento impugnati, in quanto fondati sull’affermazione di un’infedeltà della denuncia, avrebbero dovuto indicare le specifiche superfici non dichiarate e, quindi, recuperate a tassazione, con applicazione delle relative sanzioni. Tale motivazione manca del tutto, posto che, negli impugnati avvisi, risulta semplicemente indicata la superficie già tassata, per la quale era stato versato il tributo (mq. 7.000), e quella maggiore (mq. 8.250), che avrebbe dovuto essere oggetto di denuncia e, quindi, di tassazione, senza alcun riferimento ai dati omessi o alterati nella denuncia (neppure prodotta in giudizio), utili a consentire un’adeguata difesa del contribuente».

Quei quattro avvisi di accertamento sono diventati “carta straccia”. Un bello smacco per Pascale…