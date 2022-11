Stop Violence a Lacco Ameno, domenica in piazza

“Dando seguito alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite – domenica 27 novembre, l’amministrazione di Lacco Ameno porrà per la terza volta (dopo l’ennesimo atto vandalico ai danni delle precedenti) una nuova panchina rossa ai piedi della torre comunale, anche con l’obiettivo di ricordare le vittime di femminicidio.

La panchina verrà impreziosita dall’opera dell’artista Mario Schiano, nell’ambito del progetto “Panchine d’autore”, sostenuto dall’associazione Rise up, dall’amministrazione di Lacco Ameno, di Ischia, Forio, Serrara Fontana e da molti altri comuni campani. Pertanto, alle 10 di domenica mattina saranno presenti – oltre al sindaco Giacomo Pascale e alla Consigliera Carmela Monti – anche la presidentessa dell’associazione Lucia Cerullo e la vicepresidente Giuliana Sora’.

Successivamente, nella stessa giornata, si terrà la stessa cerimonia negli altri comuni dell’isola. Analogamente, per tre giorni, la torre comunale verrà illuminata di rosso. Infine, proprio in questi giorni il Comune di Lacco Ameno ha approvato il documento “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere”, recante gli impegni delle Amministrazioni per la promozione di una cultura che porti a una parità reale in una società più equa e paritaria. L’educazione e la sensibilizzazione, far capire che occorre lottare sin da piccoli contro stereotipi fastidiosi o fenomeni d’odio contro le donne, è il passaggio obbligato per consegnare al Paese una classe dirigente migliore”.