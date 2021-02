Serrara, acquistate attrezzature per la Protezione Civile

- Advertisement -

Il Comune di Serrara Fontana potrà acquistare attrezzature di Protezione Civile grazie al finanziamento ricevuto dalla Città Metropolitana di Napoli. L’Ente aveva infatti partecipato all’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse, che nel caso di comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti prevedeva un importo massimo di 15.000 euro. In realtà gli acquisti decisi presentavano un importo anche inferiore a questa somma, ovvero 13.800 euro. Per dotarsi di gruppi elettrogeni, di una pompa autoadescante e di una lama da neve (considerato che le nevicate nel comune più alto dell’isola non sono rare).

Assegnato il finanziamento per la somma richiesta, il responsabile dell’Utc arch. Alessandro Vacca ha provveduto all’acquisto delle attrezzature. La norma stabilisce che in presenza di un finanziamento, la procedura deve avvenire sul Mepa. E così Vacca ha proceduto all’ordine diretto sul mercato elettronico alla ditta “Ischiamotor” di Forio dei tre generatori di corrente diesel, della pompa autoadescante e della lama da neve da installare su bobcat già in dotazione del Comune. Il tutto per il prezzo di 11.310 euro oltre Iva, ovvero 13.798,20 euro complessivi.