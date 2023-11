Quel giudice a Berlino | # 4WD

Dopo la gara d’andata tra Union Berlino e Napoli ho avuto modo di leggere un post Facebook (non ricordo l’autore) in cui si narrava l’ottima accoglienza ricevuta in quegli spalti totalmente tinti di rosso, liberi di esultare al gol del Napoli o a manifestare liberamente la propria fede calcistica opposta a quella della tifoseria ospitante. Ma ancor di più, sono rimasto molto colpito dalla storia di questa società calcistica, i cui tifosi pare si siano addirittura spesi volontariamente e gratuitamente per la costruzione pietra su pietra del loro stesso stadio, in virtù della passione di una squadra nata dai discendenti della gente di Berlino Est e culminata con un naming che la dice lunga su quanto, oggi, quella stessa squadra rappresenti per loro. Per giunta mio fratello Tony e suo figlio Giuseppe, insieme all’amico Peppe, hanno assistito senza alcun problema alla partita di Berlino nel settore ospiti, uscendo dallo stadio secondo le consuete forme di precauzione poste in essere dalle autorità locali, ma senza che nessuno torcesse loro un capello: neppure nel corso del lungo tragitto forzato intorno a tutto lo stadio a fine partita per raggiungere i mezzi pubblici dedicati loro.

A questo punto, mettendo per un attimo da parte il fatto che la madre degli idioti sia sempre incinta, vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa significhi arrivare a Napoli un giorno prima della partita di ritorno del girone di Champions League buttando alle ortiche tutti i buoni propositi dell’andata e lasciando il posto allo sfogo di quelle frustrazioni che, evidentemente, non possono trovare spazio in terra di Germania. Sarà che forse lì, per cazzate del genere, la passione di andare allo stadio te la fanno passare sul serio e per sempre, ma poi nessuno venga a dirmi che i napoletani hanno risposto pan per focaccia, perché dopo veder sfasciata inopinatamente mezza città attaccando e distruggendo tutto e tutti, il minimo sindacale comporta che venga fuori anche l’idiozia di controparte, facendo sì che anche quel genere di “poli opposti” finiscano per attrarsi.

Mentre scrivo, la partita non è ancora iniziata e, volontariamente, sto chiudendo e inviando il #4WD in redazione prima di conoscerne andamento e risultato finale, giusto per non essere ulteriormente condizionato in certe valutazioni dell’accaduto. Ma chissà se, come si suol dire, ci sarà ancora quel giudice a Berlino che ne terrà conto…