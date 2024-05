Serrara, incarico di assistenza fiscale “retroattiva”

Gli adempimenti fiscali a cui è obbligato dalla normativa vigente sono evidentemente troppo complessi per il Comune di Serrara Fontana, tanto da dover affidare un ulteriore servizio di assistenza tecnica anche per periodi pregressi, dopo quello già affidato per l’anno in corso. Aumentano di conseguenza anche le inevitabili spese a carico delle casse dell’Ente. Ancora una volta, infatti, la responsabile del III Settore Economico Finanziario rag. Lucia Cenatiempo ricorda la mole di lavoro da affrontare: «La gestione degli adempimenti fiscali del Comune, la tenuta della contabilità Iva, Irap Istituzionale e Commerciale, l’effettuazione delle ritenute fiscali ai professionisti esterni e altre funzioni quale sostituto d’imposta, la gestione degli adempimenti connessi allo Split Payment ed al Reverse Charge».

Di conseguenza, «al fine di applicare la normativa e redigere le dichiarazioni fiscali l’ufficio ragioneria si deve avvalere del supporto di tecnici esterni, specialisti in materia, in quanto la vastità della materia, in continua evoluzione, per garantire l’esatta applicazione della normativa da parte del proprio personale». Per il servizio di assistenza tecnica in materia fiscale relativo al periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, il Comune si avvarrà dello stesso professionista incaricato per il 2024. La Cenatiempo ha infatti proceduto sempre con affidamento diretto richiedendo un’offerta al dott. Enrico Iovene con studio a Barano. Offerta ritenuta congrua e il servizio è stato affidato per il costo di 25.376 euro Cassa e Iva comprese. Una somma ovviamente più consistente rispetto a quella per il 2024, che ammontava a 5.075,20 euro. Ma in questo caso l’attività di assistenza e supporto riguarda ben cinque annualità.