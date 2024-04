Protocollo d’intesa tra la Riserva Naturale dello Stato “Isola di Vivara” ed i proprietari dell’Isola di Vivara. Un importante passo avanti nella valorizzazione dell’isolotto

L’Isola di Vivara è una ZSC/ZPS IT8030012, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito “Direttiva Habitat”) e della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (di seguito “Direttiva Uccelli”).

Come tale, l’Ente Riserva è responsabile dell’attuazione e del rispetto delle Misure di Conservazione introdotte con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.795/2017; –

L’art. 2 del D.M. istitutivo della riserva del 24 giugno 2002 stabilisce che l’istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità: a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali; b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati; d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio; f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale;

l’isolotto di Vivara è attualmente di proprietà privata dei sigg. Antonio e Francesca Diana, eredi del Dott. Domenico Scotto La Chianca, giusta sentenza nr. 2067/2015 della Corte di Appello di Napoli divenuta definitiva a seguito della successiva sentenza nr. 23384/19 della Corte di cassazione, per cui si rende opportuno disciplinare i rapporti tra i proprietari dell’Isola e questo Ente al fine di garantire l’ottimale gestione delle attività da svolgersi sulla stessa Isola di Vivara;

– la RNS “Isola di Vivara”, con nota prot. n. 428 del 29 settembre 2021, chiedeva all’Avvocatura Distrettuale di Napoli ed al Collegio dei Revisori dei Conti della RNS “Isola di Vivara” un parere, ciascuno per quanto di propria competenza, in ordine alla disciplina dei rapporti con i proprietari dell’Isola Sigg. Antonello e Francesca Diana;

– Il Collegio dei Revisori, in data 26/10/2021, trasmetteva articolato parere individuando il perimetro normativo entro cui articolare il suddetto Accordo;

– L’ Avvocatura Distrettuale di Napoli, con nota Cs. 1137/2021, trasmetteva il chiesto parere con il quale veniva evidenziata la già dichiarata fattibilità della convenzione tra la RNS “Isola di Vivara” e la Proprietà dell’isola, confermando la conformità normativa della stessa, nonché la legittimità di un ristoro in favore della Proprietà per le visite guidate visto il conseguente maggior utilizzo della proprietà e da quantificare in base al principio di ragionevolezza, proporzionalità e prudenza;

– Il Comitato con Delibera del Comitato di Gestione n. 12 del giorno 13/10/2022 ha approvato apposito schema di protocollo d’intesa contemplante, tra l’altro, il ristoro chiesto

parametrato in maniera proporzionata agli incassi delle visite al pubblico delle annualità precedenti; – Lo schema di protocollo d’intesa, redatto nei termini in di cui al precedente punto, riceveva il definitivo nulla osta da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, trasmesso con nota prot. 2022-99287 del 17/06/2022; – L’Avvocatura Generale dello Stato, su richiesta dal MITE – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (PNA) con nota prot. 92972 del 26 luglio 2022, ha espresso parere favorevole n.ro CS 25145-22 Sez. II, specificando “[…] una disciplina convenzionale degli accessi può ritenersi legittima solo se ispirata a principi di informazione e leale collaborazione, senza previsioni di poteri preclusivi (sottoposizioni a nulla osta, da parte della proprietà), specie con riferimento alle attività rientranti nei fini istituzionali del comitato di gestione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di tutela di cui al DM istitutivo della Riserva […]”;

– l’Avvocatura di Stato con parere prot. n. P-aoona 2024- 46580 del 11/03/2024, ha espresso il nullaosta alla firma delle Parti della convenzione in considerazione dell’esistenza della Sentenza n. 8726/2022 pubbl. il 05/10/2022 del Tribunale di Napoli che dichiara costituita la comunione ereditaria tra i signori Diana Francesca e Antonio e altri eredi; –

con delibera n. 3 del 22/04/2022 veniva delegato, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del “Regolamento sul funzionamento del Comitato di Gestione”, il dott. Nicola Scotto di Carlo (componente del Comitato di Gestione in rappresentanza del Comune di Procida) per i compiti di coordinamento e impulso delle attività del Comitato e della Riserva, attese le avvenute dimissioni, come da nota prot. 268/2022, del Presidente dott. Gennaro Esposito.

A fronte di ciò, con delibera del comitato di Gestione n°6 del 11.04.2024 veniva approvato il protocollo d’intesa tra la Riserva Naturale dello Stato “Isola di Vivara” ed i proprietari dell’Isola di Vivara.