Lacco Ameno, al via la 3° edizione di “Ischia soloist & Chamber Music Competition”

Dal 2 al 5 maggio giovani musicisti italiani e internazionali si esibiranno tra Villa Arbusto e l’Auditorium del Grand Hotel Augusto. Domenica sera concerto finale e cerimonia di premiazione.

Da giovedì 2 maggio decine di giovani talenti musicali provenienti da tutta Europa saranno i protagonisti della 3° edizione di “Ischia International Soloist & Chamber Music Competition”, concorso aperto a giovani musicisti italiani e stranieri, dedicato a tutti gli strumenti solisti, alla musica da camera, alle formazioni corali ed orchestrali. Il contest, che si terrà fino al 5 maggio, data del concerto conclusivo dei vincitori, prenderà forma tra Villa Gingerò, nel polo museale di Villa Arbusto, e all’Auditorium del Grand Hotel Augusto, in pieno centro a Lacco Ameno.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Note sul Mare con il Comune di Lacco Ameno all’interno della rassegna “Ischia Classica Festival”, nasce sotto la direzione artistica del M° Fabio Bianco e M° Federica Monti per valorizzare i giovani talenti, promuovere la passione per la musica classica nelle sue molteplici declinazioni e incoraggiare così le nuove generazioni al suo studio e ad un ascolto consapevole ed entusiasta.



Tre le Sezioni previste dal Concorso: Solisti, per tutti gli strumenti escluso il pianoforte; Musica da Camera o gruppi; Solisti, Gruppi e Orchestre provenienti da scuole con indirizzo musicale. Le giornate di competizione musicale, aperte al pubblico, si svolgeranno il 2, 4 e 5 maggio a Villa Gingerò e il 3 maggio all’Auditorium del Grand Hotel Augusto, dove alle ore 18.30 ci sarà il concerto tenuto dalle prime tre orchestre classificate. Ulteriore premiazione, con una borsa di studio, e performance live degli altri giovani musicisti vincitori avranno luogo invece il 5 aprile alle 20.30 nelle sale di Villa Gingerò.

Gli oltre 350 partecipanti al Concorso saranno giudicati da una Giuria composta da: Fabio Bianco e Federica Monti (ideatori e direttori artistici della kermesse), Marco Ciampi ( pianista ), Giuseppe Scotto Galletta (clarinettista), Francesco Di Scala (chitarrista), Vincenzo Bianco (violinista) .



«Siamo molto soddisfatti per la partecipazione così nutrita a questa 3° edizione del Concorso», ha commentato il M° Fabio Bianco. «Abbiamo giovani talenti che arrivano dall’Austria, dalla Germania, come da tante regioni d’Italia: Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria. Realtà più vicine a noi come gli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale di Forio e Casamicciola, oltre a una vera chicca: un coro di 66 elementi composto dai giovanissimi studenti della scuola primaria e media di Barano.»

«Come Accademia Note sul Mare », aggiunge il M° Federica Monti «siamo stati sempre attenti a valorizzare i talenti emergenti della musica, motivando i ragazzi alla pratica strumentale e vocale, sia solistica che d’insieme. Il livello delle performance e dei partecipanti al concorso cresce ogni anno. Questo ci spinge a continuare con maggiore slancio nelle nostre iniziative di diffusione e promozione della musica classica».



Sulla stessa lunghezza d’onda Carla Tufano, vicesindaco di Lacco Ameno con delega alla Cultura: “Come amministrazione siamo orgogliosi di inserire questo prestigioso Concorso, il primo di tanti appuntamenti musicali, all’interno di un festival che riporta la musica classica negli spazi del nostro polo museale, tornato a essere la casa delle arti e della socialità. Ci auguriamo che questa iniziativa rappresenti per oltre 300 giovani talenti un sicuro trampolino di lancio verso una feconda carriera concertistica, così come lo è stato per i vincitori delle passate edizioni, oltre che ottima occasione per loro, le famiglie e gli accompagnatori di conoscere meglio Lacco Ameno, le bellezze del suo territorio e la sua storia millenaria».

L’ingresso alle esibizioni, a Cerimonia di premiazione di “Ischia Soloist & Chamber Competition” e al concerto dei vincitori è gratuito.

Per info: M° Fabio Bianco 333 3283159; M° Federica Monti 339 4970711