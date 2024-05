Casamicciola, decreto ingiuntivo per fatture non pagate

Ancora guai per il Comune di Casamicciola per debiti non onorati, ma che l’Ente ritiene di non dover pagare. Sta di fatto che è stato notificato l’ennesimo decreto ingiuntivo a seguito di ricorso «con il quale la E. N. G. S.r.L. intimava al Comune di Casamicciola Terme il pagamento della somma di euro 207.157,25 per presunte fatture insolute, oltreché degli interessi come da domanda e delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 2.242,00 per onorari, in euro 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, Iva e Cpa ed oltre alle successive occorrende».

Più di 200.000 euro che Giosi Ferrandino non ha intenzione di sborsare. Ed infatti nella delibera di Giunta approvata si ravvisa «la necessità di opporsi al suddetto decreto ingiuntivo avversando tutte le richieste avanzate e far valere in giudizio le ragioni dell’Ente circa l’inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa della ricorrente». E’ stato così deciso di proporre opposizione, demandando al responsabile dell’Area II Servizi al Territorio la successiva fase di individuazione del legale per la difesa del Comune e l’affidamento del relativo incarico.