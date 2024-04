Serie D. Ischia. Corino: “Con l’Ostiamare vittoria voluta, Buonocore è artefice di qualcosa di straordinario”

Il timbro del capitano e la gioia dell’attaccante per una squadra che viaggia nelle zone nobili della classifica. L’Ischia Calcio batte anche l’Ostiamare e consolida il secondo posto in vista dello scontro diretto del prossimo weekend sul campo della Nocerina.

Simone Corino fa il punto dopo gli ultimi 90’ disputati al Mazzella: “Ci tenevamo molto, sapevamo di avere la spinta dei tifosi, come è accaduto tutto l’anno: ci hanno dato una grandissima mano. Eravamo consapevoli di affrontare una squadra che, classifica alla mano, non aveva niente da giocarsi, ma è un avversario che pratica un calcio di livello veramente alto. Era una gara difficile, ma ci tenevamo molto perché vogliamo arrivare più in alto possibile. Devo fare i complimenti a loro perché, tra andata e ritorno, vedendo il campionato intero, è una delle formazioni veramente più valide del campionato, a livello tecnico e tattico. Siamo stati bravi, ci siamo aggiustati dopo l’infortunio di Florio, giocatore per noi fondamentale.

Non è uno che si ferma facilmente, abbiamo capito che la situazione era un po’ così. Adesso aspettiamo gli accertamenti del caso. Avevamo preparato un certo tipo di partita, poi il play è diventato terzino e c’è stato l’ingresso di Maiorano. Ci siamo dovuti adattare dopo lo stop di Florio, ma i ragazzi sono stati straordinari ancora una volta”.

Sulla crescita della squadra e sulla prova di Talamo: “C’è sicuramente da migliorare, la squadra è stata brava a portarla a casa. Il primo gol è bellissimo, è stata una manovra di alto livello. Si può fare gol o meno, ma nella costruzione del gioco fino ai venti metri ci arriviamo in maniera importante. Queste gare possono essere considerate un anticipo dei playoff, per mentalità e per spirito. Quella contro l’Ostiamare è stata la prima partita playoff per l’Ischia. Talamo ha trovato un grande gol. C’è stato qualche problemino con i rigori sbagliati, sicuramente. Probabilmente è stato condizionato. Ma parliamo di un giocatore veramente forte e valido, oggi ha fatto una prodezza importante”.

Sul bilancio personale, Corino racconta: “Devo solo ringraziare mister Buonocore per la possibilità che mi ha dato di entrare in un mondo, quello dell’Ischia, in cui tutti fanno di tutto e di più per far stare bene i ragazzi e per cercare di farli rendere al massimo. Sono stato accolto in maniera incredibile, ho soltanto cercato di dare il mio contributo al mister e ai ragazzi. Sono stato fortunato perché il mister ha creato un ambiente che mi piacerebbe ritrovare o ricreare un giorno se dovessi fare l’allenatore. Buonocore è l’artefice di un qualcosa di straordinario qui. Da calciatore ha fatto la storia sull’isola e fuori, da allenatore sta facendo qualcosa di notevole. Tutti i meriti vanno a questi ragazzi, ma mister Buonocore è davanti a loro perché è veramente tanta roba”.