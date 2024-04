Eccellenza. Con la Puteolana è la vittoria dell’illusione. Real Forio, la salvezza passa dal playout

Nessun sorriso, niente festa. È tutto rimandato. Il Real Forio riscatta il ko di Pomigliano e torna alla vittoria in campionato, battendo la Puteolana, sbarcata sull’isola per l’ultima gara della stagione regolare. Al triplice fischio però è un Calise deluso. La squadra di Sanchez è protagonista di una buona prestazione, fatta di due gol e di grande applicazione. A rovinare il sabato pomeriggio dei turchi sono i verdetti che maturano sulla terraferma: il Quarto Afrograd batte il Pompei a domicilio allo scadere, la Mariglianese si impone sul terreno di gioco dell’Albanova.

Con il destino che dipende dalle avversarie, Sogliuzzo e compagni non possono gioire e devono posticipare la corsa verso l’obiettivo salvezza. I trentaquattro punti conquistati, al termine di una stagione complicata e con tante pause a livello di continuità, non risultano utili per il mantenimento della categoria. L’ombra del playout si materializza e ora la sfida diretta con il Pomigliano rappresenterà l’ultima spiaggia per chiudere nel migliore dei modi la difficile annata sportiva. Nel fortino amico, come raccontato, il Forio disputa una gara fatta di grande aggressione e di notevole convinzione. E bastano poco meno di venti minuti alla truppa locale per sbloccare il parziale, prima con una botta chirurgica al volo di Filosa, poi con un colpo di testa vincente di Arrulo. I ragazzi di Amato possono anche calare il tris, la retroguardia ospite però lavora bene e il portiere granata si oppone ai tentativi dei padroni di casa. Nella ripresa, complice il caldo e la stanchezza, i biancoverdi abbassano il raggio d’azione e i flegrei alzano il baricentro, arrivando più di una volta alla conclusione. Nel finale Sanguineti riapre la contesa, il Calise aspetta notizie confortanti dagli altri campi ma al triplice fischio c’è il responso: sarà spareggio contro il Pomigliano.

LA GARA

Il Real Forio batte la Puteolana al Calise e torna alla vittoria in campionato, ma non basta: l’obiettivo salvezza per la squadra di Carlo Sanchez passerà dal playout. I biancoverdi sono autori di una prestazione convincente, dalla terraferma però non giungono notizie confortanti e quindi il mantenimento della categoria passerà dallo spareggio contro il Pomigliano. I turchi si schierano con una difesa rinnovata, considerata l’assenza dello squalificato Pistola. A sinistra c’è Accurso, con Tomasin che vince il ballottaggio con D’Alessandro a destra. Davanti a Iandoli ci sono Cabrera e Boussaada, a centrocampo si rivede Arcamone accanto a Sogliuzzo e ad Arrulo. Di Meglio completa la batteria, Filosa supporta Acosta in avanti. Pronti, via e subito un rischio per i flegrei in uscita. Al 4’ arriva il primo tentativo verso lo specchio della porta da parte dei padroni di casa: Tomasin pennella dalla destra, Di Meglio gira di testa e Russo blocca. Passano pochi secondi e si registra una nuova sventagliata dalla fascia, Acosta viene ostacolato da Battaglia e non riesce ad impensierire l’estremo difensore.

Al 9’ Filosa innesca Sogliuzzo che, dalla catena mancina, scodella per Arrulo: il centrocampista calcia di prima intenzione, Russo respinge ancora e Acosta manca il tap-in. La Puteolana prova a pungere all’11’, ma Cabrera fa buona guardia. Il Real Forio ribalta immediatamente l’azione e si riporta in attacco con una conclusione di Sogliuzzo dal limite dell’area. Al 14’ si sblocca il risultato, è la formazione biancoverde ad andare in rete: recupero del pallone a metà campo, Arcamone suggerisce per Filosa che al volo impatta in maniera meravigliosa e supera il portiere. Ai ragazzi di Sanchez bastano quattro giri di lancette per raddoppiare. Sugli sviluppi di un corner di Filosa, Arrulo svetta più in alto di tutti e manda alle spalle di Russo. La compagine allenata da Turco prova a scuotersi con un timido destro di Guglielmo, la traiettoria si perde sul fondo.

Al 21’ Acosta inventa per Filosa che punta un avversario e converge verso il centro, il controllo diventa un passaggio per Sogliuzzo che calcia senza pensarci due volte e il numero 77 ospite allontana con il piede. I flegrei fanno tremare gli isolani con gli squilli di Laringe a metà frazione e al 28’ Iandoli deve fare un miracolo dopo la battuta di un angolo. Il primo tempo si chiude con l’infortunio di Filosa, Vincenzi prende il suo posto, e con i guizzi di Palumbo (39’) e di Laringe (41’). Al rientro in campo per la ripresa, il Forio si affida a Iacono e D’Alessandro: ridisegnata la retroguardia, Boussaada e Tomasin lasciano il terreno di gioco. Buon approccio per i biancoverdi, i diavoli rossi replicano con un’incornata di Palumbo che non preoccupa Iandoli. Al 56’ altro brivido per il reparto arretrato di Sanchez che decide di apportare un’altra modifica allo scacchiere con Pelliccia che fa rifiatare Arcamone. Al 61’ Guglielmo raccoglie e rientra sul mancino, la sua conclusione finisce distante dal bersaglio difeso da Iandoli.

Tre minuti più tardi Massa nasconde il pallone a Vincenzi e calcia con il destro a giro, palla a lato. Stesso esito per Sanguineti (66’), protagonista dai venticinque metri. Nuovo rischio per i turchi al 68’, sulla seconda iniziativa di Massa da ottima posizione: la parabola non va molto lontano dall’incrocio. Al 72’ brutto disimpegno di Cabrera, Sanguineti carica il tiro e chiama in causa il portiere locale, bravo a distendersi e a parare. Il Forio si schiaccia troppo e la Puteolana si riporta in zona Iandoli con una botta di Pontillo, larga di un soffio. A cinque dal novantesimo ennesimo spunto dei flegrei, il team di Amato si salva in extremis. Nel finale spazio anche per il giovane Re. Gli ospiti accorciano con Sanguineti, ma la mazzata per il Forio arriva dalla terraferma con le vittorie del Quarto Afrograd (3-2 allo scadere al Bellucci di Pompei) e della Mariglianese (2-1 contro l’Albanova): per i ragazzi di Sanchez si spalancano le porte del playout, l’avversario sarà il Pomigliano e la salvezza dunque passerà dallo spareggio.

IL TABELLINO: REAL FORIO – PUTEOLANA 2-1

Real Forio: Iandoli (87’ Re), Accurso, Arrulo, Boussaada (46’ Iacono), Arcamone (57’ Pelliccia), Acosta, Sogliuzzo, Tomasin (46’ D’Alessandro), Di Meglio, Cabrera, Filosa (34’ Vincenzi). A disp.: Carnicelli, Di Costanzo, Cerase, Castagna. All.: De Matteo (Sanchez squalificato)

Puteolana: Russo (78’ Rienzo), Puzone (51’ Catinali), Calone, Severino, Laringe, Alvino, Pontillo (51’ Massa), Sanguineti, Palumbo (62’ Cigliano), Battaglia (55’ Rinaldi), Guglielmo. A disp.: Cappa, Grezio, Amelio, Llama. All.: Turco

Arbitro: Luca Pugliese di Frattamaggiore

Assistenti: Morra e Miraglia

Marcatori: 14’ Filosa (RF), 18’ Arrulo (RF), 88’ Sanguineti (P)

Ammoniti: Severino (P)

Durata 47’ pt – 48’ st