“Maschio” del Castello Aragonese a rischio crolli, scatta l’ordinanza!

Povero Castello Aragonese! Il “Maschio” presenta evidenti segni di cedimento causati dall’incuria, tanto da richiedere una ordinanza urgente adottata dal Comune d’Ischia di interdizione in attesa della eliminazione del pericolo. Operazione non semplice, trattandosi di bene vincolato, ma quell’area risulta comunque già interdetta da tempo al pubblico.

Resta ad ogni modo un “caso” complessivamente poco lusinghiero nell’ottica della immagine di Ischia.

Il provvedimento adottato dal responsabile del Servizio 7 ing. Luigi De Angelis (con generalità oscurate in nome della privacy…) fa riferimento al verbale di accertamento tecnico da lui stesso redatto il 23 aprile scorso, che evidenzia: «A seguito della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, del 08/02/2024, e all’allegato esposto del Sig. E. C., acquisiti rispettivamente al protocollo del Comune di Ischia del 08/02/2024 e del 15/02/2024, riguardante il “Maschio” del Castello Aragonese, in località Ischia Ponte, il sottoscritto ha proceduto a convocare il Dott. N.D. per il giorno 15/3/2024, ma lo stesso comunicava di non poter presenziare sui luoghi all’accertamento alla predetta data. Per tale motivo procedeva a convocare nuovamente il Dott. N.D. per sopralluogo da effettuarsi in data 15/04/2024». Il sopralluogo è effettivamente avvenuto il 15 aprile unitamente al comandante della Polizia Locale e a un vigile: «Sul posto era presente il Dott. N.D.A., in qualità di rappresentante della società proprietaria “C. d. I.”, il quale ha consentito l’accesso al “Maschio” del Castello Aragonese».

I LAVORI ESEGUITI NEGLI ANNI ‘70

L’ing. De Angelis quindi descrive lo stato dei luoghi e la situazione del “maschio”, che come è noto è di proprietà di società riconducibile a Nicola D’Abundo: «Si premette che il “Maschio” non è abitato ed è interdetto al pubblico da diversi anni e il viale di accesso è precluso da tre funi con cartello indicante il divieto di accesso. Fin dalle epoche più antiche la sommità dell’isolotto è stata sede di un presidio militare e nel corso dei secoli, vi sono state più stratificazioni risalenti all’epoca Bizantina, Angioina e Aragonese. In particolare il Maschio venne ampliato da Alfonso D’Aragona, trasformandosi da opera difensiva a palazzo residenziale e mantenne la sua destinazione fino all’estinzione del ramo della famiglia D’Avalos. Il corpo principale si articola su più livelli fuori terra e la struttura portante verticale è stata realizzata in muratura mista, costituita da tufo, pietra lavica e mattoni».

Il responsabile del Servizio 7 fa poi riferimento a lavori eseguiti anni addietro: «Alcuni ambienti interni hanno mantenuto la copertura originale con volte in muratura, mentre altri sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione avvenuti negli anni ‘70, con i quali sono stati realizzati dei soppalchi con travi in ferro e lamiera grecata. Tale intervento progettato dall’Arch. E. D. F., amministratore unico della società C. A., ha modificato sostanzialmente le preesistenze architettoniche, strutturali ed impiantistiche del Maschio».

DISTACCO DI MURATURA

Quindi la relazione evidenzia l’attuale stato di degrado e pericolo complessivo per i cedimenti già rilevati: «Ad oggi l’immobile interessato si presenta in stato di abbandono e di degrado, infatti l’area circostante l’edifico principale si presenta ricoperta da una folta vegetazione spontanea. Le strutture portanti verticali e le volte, presentano in alcuni punti lesioni e mancanze di elementi lapidei. Le lamiere grecate e le travi dei soppalchi sopra descritti, presentano forti segni di corrosione, soprattutto ai piani superiori, dovuti probabilmente alle copiose infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e dalla mancanza di manutenzione.

Dal punto di vista della pubblica e privata incolumità non si può escludere che in mancanza di opere provvisionali eventuali crolli interessino alcune zone, soprattutto sul lato Nord che affaccia sul mare. Si riferisce che dalla torre sul lato Sud dell’immobile (lato interno dell’immobile) si è verificato un distacco di muratura che si è adagiato sul muro opposto a quello del distacco».

De Angelis chiama inevitabilmente in causa la Soprintendenza: «Per tutto quanto sopra relazionato essendo il maschio vincolato ai sensi della Legge 1089/1939, si rende necessario un urgente sopralluogo da parte della Soprintendenza SABAP di Napoli per le valutazioni di competenza e nelle more della realizzazione degli interventi di restauro e consolidamento da parte della società proprietaria, la realizzazione ad horas di opere provvisionali e interdittive».

Alla luce di questa situazione poco “allegra” per un pezzo del monumento simbolo di Ischia lasciato preda del degrado, il Comune ritiene «necessaria l’emissione di apposita ordinanza al fine di far eseguire le opere provvisionali ed interdittive per l’eliminazione del pericolo».

Il responsabile del Servizio 7 dunque «ordina al sig. M. A. in qualità di amministratore della società “C. d. I.” di effettuare ad horas le opere provvisionali ed interdittive per l’eliminazione del pericolo da concordare con la Soprintendenza SABAP di Napoli, trattandosi di bene vincolato ai sensi della Legge 1089/1939; − di non frequentare e far frequentare il “Maschio” del Castello Aragonese fino alla presentazione del certificato di eliminato pericolo da parte di tecnico abilitato».